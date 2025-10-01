快訊

同事指「弄髒物流車」遭猛刺頸胸致死 林口黑貓女司機殺人起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

服務於新北市林口區黑貓宅急便的宅配女司機徐羽青，僅因與陳姓男同事工作上素有嫌隙，被陳男在工作群組上嫌她造成物流車髒亂，竟在今年6月30日上午，趁陳男上班時持折疊刀砍殺陳男頸部、胸口致死。新北地檢署依殺人罪起訴徐女，交由新北地方法院國民法官審理。

檢警調查，36歲徐女於該宅配據點任職已10年，相較於41歲死者任職2年多已是資深老鳥，但2人平時共用一輛物流車，陳男因徐女衛生習慣不佳，導致車內髒亂，加上工作分配問題早有嫌隙，雙方多次口角。

案發前一周，陳男休假出國返台，發現物流車內再度髒亂不堪，於是拍下車內遍布垃圾、手搖飲杯和未處理好包裹照片，上傳到公司群組公開質問徐女，疑似為此造成徐女不滿。

案發當天上午8時許，徐女帶著折疊刀在公司門口堵人，見陳男騎機車上班剛停好車，立刻持刀上前朝陳男頸、胸猛刺，陳男當場血流如注倒地，經緊急送醫仍宣告不治。徐女行凶後，竟待在原地若無其事地講電話，面對警方詢問是否殺害陳男？僅冷漠點頭仍不發一語，被依現行犯當場逮捕。

新北市林口黑貓宅急便宅配女司機徐羽青，僅因與陳姓男同事工作上素有嫌隙，涉嫌持折疊刀殺害陳姓男同事致死，被新北地檢署依殺人罪起訴。圖／聯合報系資料照片
新北市林口黑貓宅急便宅配女司機徐羽青，僅因與陳姓男同事工作上素有嫌隙，涉嫌持折疊刀殺害陳姓男同事致死，被新北地檢署依殺人罪起訴。圖／聯合報系資料照片

物流 林口 同事 殺人

