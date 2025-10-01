前嘉義縣警員涉毒上訴中 未到案勒戒遭拘提執行

42歲劉姓男子任職嘉義縣警察局警務員期間，因缺錢涉嫌販賣安非他命及侵占公款。嘉義地方法院今年一審判刑，他上訴中。因劉男有施用安毒，檢方聲請觀察勒戒未到案，日前遭拘提到案執行。

據檢方起訴書，劉男今年2月間利用交友軟體張貼販毒訊息，先後遭台北市警大安分局與嘉義縣警方喬裝買家鎖定，分別進行面交與超商「店到店」交易，被人贓俱獲。另查出劉男於今年1月間，利用承辦業務之便，侵占中埔等3分局監視器電費補助款共1萬9200元，用以清償個人債務。

嘉義地院一審認為，劉男身為警察卻販毒牟利並貪汙公款，行為嚴重破壞警察形象，應予嚴懲，因此判處侵占罪1年6月徒刑、褫奪公權3年，2起販賣二級毒品未遂罪分別判刑2年及2年2月。案件上訴中。

此外，劉男因施用安非他命，檢方聲請觀察勒戒2個月，但他無故未到案，日前遭嘉縣警方持拘票至水上鄉住家拘提執行。

劉員知法犯法，嚴重損及警譽，嘉義縣警局已依《警察人員人事條例》記2大過免職。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885