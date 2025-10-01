竹聯幫寶和會組長涉控盤詐團！騙16人投資股票虛幣 轉匯香港1.8億洗錢

竹聯幫寶和會組長劉姓男子涉嫌擔任詐騙集團控盤，以假投資股票或泰達幣向16人騙走4300萬元，設人頭公司帳戶匯款香港1.8億元洗錢，並指揮車手領贓款。刑事局拘提19人依詐欺等罪移送，檢方聲押禁見劉等4人獲准，命其他人3至5萬元交保。

警方調查，詐團在臉書、IG刊登股票、泰達幣假投資廣告，誘使被害人加入LINE投資群組，面交現金或匯款；寶和會組長31歲劉姓男子指揮手下在雲林縣以農機具名義成立公司，設公司戶收受贓款轉匯香港銀行帳戶，並指揮車手自稱理財專員向被害人取款。

去年6月至今年3月，犯嫌操作網路銀行以公司戶匯款美金590萬元（約台幣1.8億元），警方清出3人匯款2200萬元至該戶，擴大清查其餘被害人；13人面交2100萬元，一名退休6旬婦人被騙1000萬元最多。

為免銀行起疑，犯嫌製作虛假的機械購買合約、股東入股協議書等文件，檢附相關海外公司地址、電話等，以掩飾洗錢。

刑事局偵四大隊第三隊追查，該公司不存在，今年6至8月在台北、新北市搜索，拘提劉及幹部、車手、人頭共19人。劉自稱幣商，指從事虛擬貨幣交易，沒有詐騙，但有犯嫌坦承犯案。

警方查扣涉案公司戶印章、存摺、金融卡、營業登記及現金32萬元、手機、筆記型電腦，依加重詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送。