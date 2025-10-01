快訊

台中虎媽虐待致死案…警方公布「次女遭長期囚禁」 初判死因曝光

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

陳姓女子遭凌虐致死案警方今天公布調查進度，大甲分局表示，陳家次女遭母親詹女不當管教拘禁，經鑑識人員完成現場勘察採證，查扣相關證物及監視器畫面，遺體經司法相驗後，初步判定死因為長期極度嚴重營養不良所致，遺體上並無明顯致命性外傷，研判因陳女死亡時間4到5日。

大甲分局表示，震驚社會的虎媽凌虐女兒致死案，目前全案已進入司法偵查程序，根據調查，陳女因長期營養不良致死，母親詹女因涉嫌湮滅證據及串證之虞，已由法院裁定羈押禁見；父親則經檢察官訊問後認有嫌疑，轉列被告並以10萬元交保。

警方透露，陳女確從2022年間辦理休學在家，但實際被囚禁的時間起點，仍須依相關證據認定，經向陳女學校同學及住家鄰居調查，母親詹女獨攬管教權，致其他家屬無法插手，確實存在不當管教問題。對於囚禁細節，警方表示因涉及偵查不公開，無法詳細透露。現場勘查發現，房間僅有正常喇叭鎖，並無其他囚禁工具。

大甲分局指出，詹女育有2個女兒，目前僅知二女兒遭囚禁，大女兒在外住校，子女管教問題全由詹女一人負責，至於為何詹女獨對二女兒嚴格管教，警方表示仍在釐清中；對於鄰居反映，約一周前就曾聞到異味，隔幾天又聞到疑似樟腦丸的味道。但警方強調，現場並未找到類似樟腦丸的物品。

大甲警方呼籲外界勿過度預測案情，強調未來將配合檢察官指揮，依法偵辦，待相關證據及公訴釐清後，案情將更加明朗。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

陳姓女子遭凌虐致死案警方今天公布調查進度，遺體經司法相驗後，初步判定死因為長期極度嚴重營養不良所致。記者黑中亮／攝影
陳姓女子遭凌虐致死案警方今天公布調查進度，遺體經司法相驗後，初步判定死因為長期極度嚴重營養不良所致。記者黑中亮／攝影

