前嘉縣員警涉販毒上訴中 染毒遭拘提執行觀察勒戒

42歲劉男擔任嘉義縣警察局警務員時，被控侵占補助款及販賣毒品安非他命，一審判刑，全案上訴中；另因劉男有施用安非他命，檢方聲請觀察勒戒未到案，日前遭拘提到案執行。

據嘉義地檢署起訴書，劉員因缺錢，今年2月間利用網路交友軟體群組，發布販賣毒品訊息，遭喬裝為毒品買家的北市警大安分局員警鎖定並聯繫，達成以新台幣6000元毒品交易，雙方於3天後在嘉義市中興路面交時，劉員當場被人贓俱獲。

劉員被查獲前，曾遭自家的嘉義縣警方鎖定，劉員同樣在交友軟體發布販賣毒品訊息，被喬裝買家警察鎖定，雙方以3000元達成交易，安非他命毒品以超商「店到店」方式交貨；不料，警方收到毒品包裹後隔天，劉員即被台北警方逮捕。

嘉檢表示，劉員因涉嫌販毒遭逮後，檢警也發現劉員利用承辦業務機會，於今年1月間侵占中埔等3分局113年度監視器電費補助款計1萬9200元，將款項占為己有，以支付個人債務，全案於今年4月間偵結，檢方依貪污治罪條例、毒品危害防制條例罪嫌起訴。

嘉義地方法院於6月間宣判，審酌劉男販毒牟利，助長施用毒品行為，嚴重破壞警察形象，應予嚴厲處罰，因此，侵占職務上持有的非公用私有財物罪，判處有期徒刑1年6月，褫奪公權3年；另2起販賣第二級毒品未遂罪，分別判處2年及2年2月徒刑。案件上訴中。

嘉院表示，劉男除這起案件外，另有施用毒品、不能安全駕駛等案件尚在偵查中，因此，本案不予定應執行刑。

劉男因施用毒品安非他命，嘉義地檢署聲請觀察勒戒2個月，不過，劉男無故未到案，嘉義縣警方日前持拘票前往其水上鄉住家拘提到案執行。

嘉義縣警察局表示，對於劉員知法犯法，影響警譽重大，依警察人員人事條例予以記2大過免職，警政署於今年4月核定發布，經1個月申訴救濟期，已正式予以免職。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885