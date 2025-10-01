快訊

解放軍會無預兆突襲台灣？美專家分析「幾乎不可能」 但1情境恐直接空襲

台美「晶片五五分」升溫！台否認承諾台積電盤中逼近歷史高、收1325元

前嘉縣員警涉販毒上訴中 染毒遭拘提執行觀察勒戒

中央社／ 嘉義1日電

42歲劉男擔任嘉義縣警察局警務員時，被控侵占補助款及販賣毒品安非他命，一審判刑，全案上訴中。示意圖／AI生成
42歲劉男擔任嘉義縣警察局警務員時，被控侵占補助款及販賣毒品安非他命，一審判刑，全案上訴中。示意圖／AI生成

42歲劉男擔任嘉義警察局警務員時，被控侵占補助款及販賣毒品安非他命，一審判刑，全案上訴中；另因劉男有施用安非他命，檢方聲請觀察勒戒未到案，日前遭拘提到案執行。

據嘉義地檢署起訴書，劉員因缺錢，今年2月間利用網路交友軟體群組，發布販賣毒品訊息，遭喬裝為毒品買家的北市警大安分局員警鎖定並聯繫，達成以新台幣6000元毒品交易，雙方於3天後在嘉義市中興路面交時，劉員當場被人贓俱獲。

劉員被查獲前，曾遭自家的嘉義縣警方鎖定，劉員同樣在交友軟體發布販賣毒品訊息，被喬裝買家警察鎖定，雙方以3000元達成交易，安非他命毒品以超商「店到店」方式交貨；不料，警方收到毒品包裹後隔天，劉員即被台北警方逮捕。

嘉檢表示，劉員因涉嫌販毒遭逮後，檢警也發現劉員利用承辦業務機會，於今年1月間侵占中埔等3分局113年度監視器電費補助款計1萬9200元，將款項占為己有，以支付個人債務，全案於今年4月間偵結，檢方依貪污治罪條例、毒品危害防制條例罪嫌起訴。

嘉義地方法院於6月間宣判，審酌劉男販毒牟利，助長施用毒品行為，嚴重破壞警察形象，應予嚴厲處罰，因此，侵占職務上持有的非公用私有財物罪，判處有期徒刑1年6月，褫奪公權3年；另2起販賣第二級毒品未遂罪，分別判處2年及2年2月徒刑。案件上訴中。

嘉院表示，劉男除這起案件外，另有施用毒品、不能安全駕駛等案件尚在偵查中，因此，本案不予定應執行刑。

劉男因施用毒品安非他命，嘉義地檢署聲請觀察勒戒2個月，不過，劉男無故未到案，嘉義縣警方日前持拘票前往其水上鄉住家拘提到案執行。

嘉義縣警察局表示，對於劉員知法犯法，影響警譽重大，依警察人員人事條例予以記2大過免職，警政署於今年4月核定發布，經1個月申訴救濟期，已正式予以免職。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 嘉義 警察

延伸閱讀

檢警全國掃蕩挖掘大麻黑數 查獲栽種吸食及持有共245人

新竹林姓體操老師涉猥褻孩童 二審仍判12年

「魟魚老師」猥褻男童還拍照！上訴要法官考量他國立大學畢業仍判12年

竹縣新埔豪宅遭竊 2男竊走市值89萬珠寶、茅台酒落網

相關新聞

大甲虎媽虐死案 警方公布次女遭長期囚禁 營養不良致死

陳姓女子遭凌虐致死案警方今天公布調查進度，大甲分局表示，陳家次女遭母親詹女不當管教拘禁，經鑑識人員完成現場勘察採證，查扣...

檢警全國掃蕩挖掘大麻黑數 查獲栽種吸食及持有共245人

高檢署、警政署為挖掘大麻施用黑數，上月執行「0917查緝施用大麻黑數專案」，查獲涉嫌栽種、吸食及持有大麻245人，扣得大...

台中男買水果糾紛險釀人命 撂人痛毆腦震盪...殺人未遂起訴

台中呂姓、陳姓男子僅因買水果糾紛，就持木棍把王姓男子約出來理論，未料雙方一言不合爆發激烈口角，呂、陳竟持棍朝王頭、臉猛毆...

認罪了！嘉義退警涉土方糾紛槍殺人 他哽咽稱賣房和解求輕判

嘉義縣朴子警分局退休刑警侯宏典被控因土方利益糾紛，2022年1月間槍殺綽號「包仔」的張姓男子，一審認他犯殺人等罪判無期徒...

高雄統嶺山區濫墾亂倒案 前檢察官收押

高雄大樹區統嶺段山坡地上月初爆出濫墾、傾倒廢土，檢警陸續拘提傳喚十六人，向上查出高雄地檢署前檢察官陳正達與仁武警分局溪埔...

馬頭山違法棄置物未清 地主喊冤

高雄馬頭山遭棄置逾二千八百公噸廢棄物，環保局已清除公有地部分，昨會勘發現私有地部分仍原封不動，原要開罰地主，一名自稱地主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。