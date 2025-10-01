高雄籍漁船碎冰掩蓋密艙 走私2.9萬包私菸2人起訴

海巡署查獲高雄籍漁船「金達發」走私品牌私菸，犯嫌為隱藏密艙在洞口用碎冰覆蓋，幸專案小組察覺有異，鏟開碎冰起出58箱、市價120萬私菸，洪姓船長與曾姓船員2人已遭雄檢起訴。

海巡署偵防分署高雄查緝隊今年3月初接獲走私情資，高雄旗津地區某不法集團將走私私菸牟取暴利，隨即組成專案小組並報請高雄地檢署進行追查；經數次蒐證及分析線情後，掌握高雄籍「金達發」漁船洪姓船長將前往外海接駁私菸入境。

高雄查緝隊與偵防查緝隊及海巡署南部分署第五岸巡隊、高雄市警察局刑事警察大隊偵一隊三分隊等單位組成專案小組，在「金達發」漁船出港後，運用雷達目標進行監測鎖定，並於漁船3月23日晚間進港後，編組共同實施清艙檢查。

經專案小組人員登船安檢，發現船舷後艙發現疑似密艙入口，但洞口遭冰塊覆蓋。人員破艙後，起出「晶贊」品牌私菸，總計查獲58箱、2萬9000包，市價達新台幣120萬元；專案小組將涉案洪姓船長及台灣籍曾姓船員、2名印尼籍船員等共4人，依違反菸酒管理法等送辦，其中船長與曾姓船員已遭高雄地檢署起訴。

海巡署呼籲，走私香菸藏放於漁船油槽內，儲存環境非常惡劣，民眾若誤用未經檢驗合格香菸，有危害健康疑慮；未來將持續結合治安單位戮力執行查緝走私工作。