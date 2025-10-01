檢警全國掃蕩挖掘大麻黑數 查獲栽種吸食及持有共245人

高檢署、警政署為挖掘大麻施用黑數，上月執行「0917查緝施用大麻黑數專案」，查獲涉嫌栽種、吸食及持有大麻245人，扣得大麻1.68公斤、大麻製品83個、大麻煙彈97顆、大麻煙彈載具35支及研磨器、小型濾網、菸斗等共581個施用器具。

警政署統計，近年查獲大麻竄升，去年達2493公斤、1萬3917株，但地檢署偵結施用大麻1305人，研判大麻市場需求增加，存在大量施用大麻人口黑數，有必要深入打擊及擬定防制政策。

高檢署、警政署去年執行「0305」、「0902」專案，上月23、24日再發動全國同步執行「0917」專案，跨20個地檢署轄區、21個司法警察機關及3個憲兵隊分案執行，針對365名嫌疑人聲請搜索票，共搜索330處。

為加強清查施用族群，警方針對專案查緝個案及近期各警察機關查獲運輸、栽種及販賣大麻案件，深入追查毒品流向及組織網絡，並運用資料庫及大數據分析，鎖定可疑持有、施用大麻對象。

刑事局表示，部分施用者宣稱大麻具治療難治型癲癇、抑制癌症疼痛等療效，或有出入大麻合法化國家經驗，鼓吹大麻合法化，且有以電子煙或大麻再製品施用情形；但我國將大麻列為二級毒品，採零容忍態度，科學證實大麻會對中樞神經系統造成危害，可能導致妄想、幻覺等。

刑事局說，民眾切勿輕忽大麻對身心健康影響，警方持續打擊毒品，從源頭阻斷毒品供應鏈，杜絕流入社會。 高檢署、警政署為挖掘大麻施用黑數，上月執行「0917查緝施用大麻黑數專案」，查獲涉嫌栽種、吸食及持有大麻245人。記者李奕昕／翻攝 高檢署、警政署為挖掘大麻施用黑數，上月執行「0917查緝施用大麻黑數專案」，查獲涉嫌栽種、吸食及持有大麻245人。記者李奕昕／翻攝

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885