高檢署：全國查緝施用大麻黑數專案 245人到案

高檢署今天表示，為挖掘施用大麻黑數並糾正錯誤認知，統合全國20縣市檢、警、憲執行「0917查緝施用大麻黑數專案」兵分330處搜索並查獲245人涉案，扣得大麻1.68公斤等物。

台灣高檢署發布新聞稿指出，近年來，司法警察機關查獲的大麻重量與植株數逐年攀升，民國113年全年即查獲達2493公斤、1萬3917株，但地方檢察署偵結施用大麻人數為1305人，與查獲量顯然不成比例，足見國內仍潛藏為數不少大麻施用者黑數，若未持續挖掘，恐造成社會潛在風險。

此外，大麻毒品使用族群特性與傳統毒品使用者有所差異，且社會上仍有部分言論鼓吹大麻合法化，散布錯誤資訊，誤導國人尤其是年輕族群。

有鑑於大麻具成癮性、濫用性與社會危害性，目前屬第二級毒品，施用也是犯罪行為，絕非時尚潮流之代表，為糾正錯誤認知、避免歪風蔓延，高檢署賡續113年執行之「0305」、「0902」專案成果，於114年9月間，統合全國20個縣市地方檢察署指揮司法警察機關及相關憲兵隊，發動「0917查緝施用大麻黑數專案」。

新聞稿提及「0917查緝施用大麻黑數專案」歷經多次會議籌劃，由高檢署、新北地檢署、新北市警察局刑事警察大隊與刑事警察局共同分析、蒐集完整聲請搜索資料。

高檢署統合基隆、台北、新北、士林、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、橋頭、屏東、宜蘭、台東、澎湖、金門等20個地檢署，並指揮全國21個司法警察機關及3個憲兵隊分案執行，全國同步展開搜索330處，共查獲涉嫌栽種、吸食及持有大麻毒品者245人，扣得大麻1.68公斤、大麻製品83個等物。

另外，查獲大麻煙彈97顆、大麻煙彈載具35支、施用大麻器具包括研磨器、小型濾網及各類小型菸斗等共581個。

高檢署重申，大麻為第二級毒品，不論製造、運輸、販賣、轉讓、栽種，或是施用，均屬違法犯罪，將持續貫徹政府對大麻零容忍態度，透過專案整合查緝能量，挖掘施用黑數，嚴防大麻氾濫，以維護國人健康與社會安定，呼籲社會大眾應正視大麻危害，切勿受合法化或時尚化言論誤導，輕忽大麻對健康、家庭帶來的嚴重影響。

