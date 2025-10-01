聽新聞
台中男買水果糾紛險釀人命 撂人痛毆腦震盪...殺人未遂起訴
台中呂姓、陳姓男子僅因買水果糾紛，就持木棍把王姓男子約出來理論，未料雙方一言不合爆發激烈口角，呂、陳竟持棍朝王頭、臉猛毆一頓，不顧他被打倒在地仍持續攻擊，把王打到腦震盪、骨折，鼻青臉腫，檢方依殺人未遂罪嫌起訴2人。
檢警調查，呂男因購買水果問題和王男起口角，他事後心有不甘就找來陳姓友人要和對方理論，2024年8月12日2人各持木棍跑到大雅區昌平路，呂一見王到場就先拿木棍連續猛毆他頭、身體，又爆發扭打。
呂、陳還不顧現場旁人勸架，持續拿木棍重擊倒在地上的王男，造成他腦震盪、頭臉挫傷，鼻青臉腫甚至骨折，全身傷痕累累，最後再其他民眾勸架下才停手，警方到場時2人也已經離去，循線追查依殺人未遂等罪嫌送辦。
檢方訊時，呂男、陳男均坦承有拿木棍打人，但辯稱沒有要殺害王男的意思，王也指證歷歷，表示遭對方持木棍毆打，並提出相關驗傷、對話紀錄佐證。
警方調閱附近監視器也發現，呂、王當時拿著木棍徒步走到事發地，並有扣案的2根木棍等證物。
檢方認為，呂、陳拿堅硬的木棍朝王男頭部連續攻擊，且頭部是人體要害，一般人都可預期若持間硬物攻擊恐釀死亡後果，呂、陳具有殺人不確定故意，不採信其辯詞，偵結依殺人未遂罪嫌起訴2人。
