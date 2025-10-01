認罪了！嘉義退警涉土方糾紛槍殺人 他哽咽稱賣房和解求輕判

嘉義縣朴子警分局退休刑警侯宏典被控因土方利益糾紛，2022年1月間槍殺綽號「包仔」的張姓男子，一審認他犯殺人等罪判無期徒刑，不服上訴，台南高分院今上午開辯論庭，他哽咽改認罪，稱自始至終沒有致人受傷或死亡意思，如今賣掉房子與被害人家屬和解，請求法官從輕量刑。

面對審判長詢問他對檢方起訴內容及罪名時，侯宏典說「承認」。他哽咽說，努力與被害人家屬和解，並已賣掉房子，給付和解金。他也說，希望可以息事寧人，不想再有糾紛了。

他表示，從頭到尾沒有致人受傷或死亡的意思，也希望法官審酌案發當時通聯紀錄，他接獲來電稱現場並未發現有人受傷，他到場後，從頭到尾也沒致人死亡的意思。

他指出，年紀快60歲，希望可以好好服完刑期，回到社會，與家人好好生活，希望法官可以從輕量刑。

侯的律師指出，侯因對方危及其性命才開槍，進而發生此一憾事，侯為節省訴訟成本，願意認罪，且已與死者家屬和解。侯是被動回擊，是否成立防禦過當，請求法官審酌後判處10年以下徒刑。律師也說，侯深表悔悟，沒有預謀犯意，是被害人先開槍挑釁，這是偶發事件，且考量法重情輕之適用。台南高分院合議庭預定本月31日宣判。

一審判決指出，侯宏典、張壬榤等人於2022年1月5日晚間，與被害人張男在嘉義縣東石鄉三家村土地公廟槍戰，侯宏典、張壬榤各持槍朝向張男座車方向射擊，張男開車靠近侯時，遭侯近距離副駕駛座開槍射擊，子彈貫穿副駕駛座車窗後，擊中張男右前額，張送醫後於1月8日宣告不治。

經比對死者遺體顱底後腦窩處的子彈殘跡，與現場查獲非制式子彈特徵吻合，詢問目擊證人都證稱此槍為侯當場持用，勘驗侯開車逃離現場的行車紀錄器錄音內容、畫面也大致相符。