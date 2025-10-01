聽新聞
馬頭山違法棄置物未清 地主喊冤

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導

高雄馬頭山違法廢棄物至昨天未完全清除，仍有鋁渣、塑膠廢棄物及不明工業雜質。記者郭韋綺／攝影
高雄馬頭山遭棄置逾二千八百公噸廢棄物，環保局已清除公有地部分，昨會勘發現私有地部分仍原封不動，原要開罰地主，一名自稱地主代理人的林姓男子當場遞交「願意清除」公文，並動員進場打包；因清除過程散發惡臭，居民再度不滿，痛批市府擺爛。

馬頭山今年二月被發現非法棄置鋁渣、營建混合廢棄物，橋頭地檢署九月起訴七人，居民等了七個月，上周環保局才派機具進場，將公有地上約一○二公噸廢棄物清除完畢。

高市環保局副局長高宗永昨到現場，確認剩餘廢棄物位於兩塊私人土地，因之前已要求地主九月廿六日前提送清理計畫，但地主未交，昨原要現場開罰，一名林姓男子現身遞交公文，自稱地主代理人，願意清除。

林男說，土地早設置紐澤西護欄，但不法集團三更半夜破壞設施進來偷倒，這種惡劣做法絕非普通人做的事情，呼籲檢環調徹查背後組織，否則各地都可能面臨同樣威脅；他強調地主對汙染狀況和亂倒廢棄物一無所悉，現正擬寫清運計畫，將依環保局指導清理，「沒有人比地主更急，因為我們是無辜受害的地主」。

昨清除現場不斷飄散刺鼻氣味，居民憂心健康受影響，馬頭山自然人文協會長黃惠敏痛批環保局行政怠惰，三月收到檢方認定已無證據保全必要公文通知書，卻放著擺爛；台南市環保聯盟理事長說，環保局握有行政監督權卻放著不用，可列冊追查廢棄物流向並鎖定源頭，不是把責任都推給檢調，另應成立聯合監督小組，監督所有清運時程和流程，避免異地汙染。

