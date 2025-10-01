統嶺山區濫墾亂倒案 前檢察官收押

高雄大樹區統嶺段山坡地上月初爆出濫墾、傾倒廢土，檢警陸續拘提傳喚十六人，向上查出高雄地檢署前檢察官陳正達與仁武警分局溪埔派出所警友站長黃文宏涉出資操盤，估計獲利高達上千萬元，檢方昨依廢清法對兩人聲押禁見獲准，持續追查其他共犯。

陳正達二○○二年擔任高雄地檢署檢察官期間，被控包庇走私業者輸入大陸香菇，案件二○一七年定讞，陳正達判刑七年六月入監，服刑約四年後假釋；律師法修正後，陳二○二一年也被廢除律師證書。

檢警查出，陳正達假釋出獄後，勾結大樹區當地警界頗有影響力的黃文宏，共同擔任傾倒廢棄物集團幕後金主，鎖定多年前就曾被偷倒廢棄物的統嶺段六○三地號山坡地作業。

陳正達涉用鐵皮將唯一出入口築起圍牆，將地上林木砍伐，供不法業者載送廢土、營建混合廢棄物傾倒，還找楊姓男子把風，防止閒雜人出入。

該地面積僅○．二公頃，卻被堆置高達一萬四千立方公尺廢棄土方，高雄市環保局今年初稽查巡檢發現，函請檢警查辦；國民黨立委柯志恩九月初接獲陳情，前往會勘，指該塊地五年前被傾倒廢棄物，如今又被濫倒，國土問題長年未解。

橋頭地檢署偵辦時會同警、環單位履勘，發現廢土堆中夾雜建築物破碎水泥塊、磚塊、磁磚，還有鋼筋、塑膠水管等廢棄物，堆棄土方已成一座「小台地」，與一旁落差近十公尺。

專案小組上月十八日跨縣市搜索，查扣九台砂石車、十五台挖土機，拘提傳喚十六人，蘇姓、李姓砂石車司機及楊姓場所看管員遭羈押禁見。

檢方循線查出陳正達與黃文宏疑是幕後金主，前天搜索拘提，查扣一四三五萬餘元現金，訊後聲押禁見，橋頭地院昨晚裁准。黃文宏遭押後，立即遭警友會除名。