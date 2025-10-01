聽新聞
0:00 / 0:00

統嶺山區濫墾亂倒案 前檢察官收押

聯合報／ 記者巫鴻瑋張議晨／高雄報導

高雄大樹區統嶺段山坡地上月初爆出濫墾、傾倒廢土，檢警陸續拘提傳喚十六人，向上查出高雄地檢署前檢察官陳正達與仁武警分局溪埔派出所警友站長黃文宏涉出資操盤，估計獲利高達上千萬元，檢方昨依廢清法對兩人聲押禁見獲准，持續追查其他共犯。

陳正達二○○二年擔任高雄地檢署檢察官期間，被控包庇走私業者輸入大陸香菇，案件二○一七年定讞，陳正達判刑七年六月入監，服刑約四年後假釋；律師法修正後，陳二○二一年也被廢除律師證書。

檢警查出，陳正達假釋出獄後，勾結大樹區當地警界頗有影響力的黃文宏，共同擔任傾倒廢棄物集團幕後金主，鎖定多年前就曾被偷倒廢棄物的統嶺段六○三地號山坡地作業。

陳正達涉用鐵皮將唯一出入口築起圍牆，將地上林木砍伐，供不法業者載送廢土、營建混合廢棄物傾倒，還找楊姓男子把風，防止閒雜人出入。

該地面積僅○．二公頃，卻被堆置高達一萬四千立方公尺廢棄土方，高雄市環保局今年初稽查巡檢發現，函請檢警查辦；國民黨立委柯志恩九月初接獲陳情，前往會勘，指該塊地五年前被傾倒廢棄物，如今又被濫倒，國土問題長年未解。

橋頭地檢署偵辦時會同警、環單位履勘，發現廢土堆中夾雜建築物破碎水泥塊、磚塊、磁磚，還有鋼筋、塑膠水管等廢棄物，堆棄土方已成一座「小台地」，與一旁落差近十公尺。

專案小組上月十八日跨縣市搜索，查扣九台砂石車、十五台挖土機，拘提傳喚十六人，蘇姓、李姓砂石車司機及楊姓場所看管員遭羈押禁見。

檢方循線查出陳正達與黃文宏疑是幕後金主，前天搜索拘提，查扣一四三五萬餘元現金，訊後聲押禁見，橋頭地院昨晚裁准。黃文宏遭押後，立即遭警友會除名。

高雄市 濫墾

延伸閱讀

喜馬拉雅山區水資源角力 印度推動興建大壩引發抗爭

北部高溫上看36度！熱帶性低氣壓周四生成 花東、屏東這2日慎防雷雨

山區道路掏空隱憂未解 南市議員要求市府加速檢討搶修機制

即刻除名！高雄大樹統領段濫倒廢棄物 警友站長涉案今聲押

相關新聞

全真瑜珈公告破產清算 今起停業

新加坡連鎖健身房「全真瑜珈健身」昨在官網公告，今起停止營業，將依法辦理歇業解散破產清算。單是台北、桃園和台中3地近日就有...

統嶺山區濫墾亂倒案 前檢察官收押

高雄大樹區統嶺段山坡地上月初爆出濫墾、傾倒廢土，檢警陸續拘提傳喚十六人，向上查出高雄地檢署前檢察官陳正達與仁武警分局溪埔...

馬頭山違法棄置物未清 地主喊冤

高雄馬頭山遭棄置逾二千八百公噸廢棄物，環保局已清除公有地部分，昨會勘發現私有地部分仍原封不動，原要開罰地主，一名自稱地主...

影／京華城案再開庭 柯文哲出庭應訊

台北地院審理京華城案今下午傳喚台北市議員應曉薇作證，並傳喚民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京等人，應曉薇在女兒陪同下...

馬頭山違法棄置廢棄物未清完 地主急喊冤：我們也是受害者

高雄馬頭山遭非法棄置逾2800公噸廢棄物，案件曝光至今已7個多月，卻遲未能徹底清除。環保局上周已清除淨空公有地部分，今天...

高雄暴力詐團涉鬥毆又因黑吃黑擄人 8嫌全遭起訴

高雄橋頭地檢署偵辦一起集團暴力犯罪案件，起訴黃姓主嫌在內8名被告，主嫌等人不僅在桌遊館前持西瓜刀因債務糾紛與人鬥毆，還因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。