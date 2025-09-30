馬頭山違法棄置廢棄物未清完 地主急喊冤：我們也是受害者

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

高雄馬頭山遭非法棄置逾2800公噸廢棄物，案件曝光至今已7個多月，卻遲未能徹底清除。環保局上周已清除淨空公有地部分，今天到場察看另兩塊私人土地廢棄物，仍原封不動，原打算依法開罰，地主代理人趕緊當場遞交「願意清除」公文，並開始動員進場打包，同時要求相關單位追懲汙染來源。過程中，仍飄出刺鼻惡臭，引發當地居民與環團強烈不滿。

環保局副局長高宗永指出，上周獲工務局委託進場清運道路用地廢棄物，已派員進場清除總計約102公噸，另兩塊私人地要求上周五以前提送清理計畫，但地主逾期未交，原打算開出罰單，地主今天透過林姓代理人現身遞交願意代為清除的公文，目前已進場打包當中。

「我們是無辜受害者」地主林姓代理人表示，今年2月以前，對汙染狀況和亂倒廢棄物一無所悉，事發後警方通知才知道，誰願意家裡被亂倒廢棄物，要是知道半夜都會爬起來阻攔。

林姓代理人強調，土地現場早就設置紐澤西護欄阻隔設施，不法集團以非常態模式三更半夜破壞設施進來偷倒，這種惡劣、暴力做法絕非普通人做的事情，呼籲檢環調徹查背後長期從事非法傾倒的組織，否則台灣各地可能面臨同樣威脅。

林姓代理人也承諾，現正在擬寫清運計畫，將依環保局指導配合清理，感嘆「沒有人比地主更急，因為我們是無辜受害的地主」。

記者現場直擊，廢棄物種類繁雜，包含鋁渣、塑膠廢棄物及不明工業雜質，打包過程中不斷飄散刺鼻氣味，讓居民憂心健康受影響。

馬頭山自然人文協會長黃惠敏說，環保局3月就收到檢方認定已無證據保全必要的公文通知書，環保局卻放著擺爛不清，痛批行政怠惰。

高宗永解釋，此案2月經檢方指揮調查，環保單位無法立即掌握行為人身分，「我們不是不急，而是必須把程序做完整，若貿然進場代為清理，清理費用將由全民埋單」。

台南市環保聯盟理事長黃安調也到場關切，他直言，環保局若僅止於督促地主清運，治標不治本，依廢清法汙染行為人與製造廢棄物的業者，都應承擔連帶責任，不能任其躲在幕後。

黃安調質疑，環保局握有行政監督權卻放著不用，可透過列冊追查廢棄物流向，並鎖定源頭，「不是把責任都推給檢調，自己就退到後面」。此外，也應該成立聯合監督小組，監督所有清運時程和流程，避免異地汙染。

對於外界批評，環保局重申，行為人9 月21日期限到未動工，因此責任轉由地主承擔，已要求地主限清，即日起30天內完成；若逾期仍未完成，環保局將依法啟動強制執行，除扣押財產，也會直接進場代理清理，確保汙染不再持續惡化。

另公有地代清費約200萬元，工務局已函文委託代清，費用由工務局負擔。至於現場異味應是覆蓋廢鋁渣帆布掀開後所產生，已要求打包過程若遇異味，採小規模施作，施工後加強帆布覆蓋，防止二次汙染。

馬頭山遭倒大量廢棄物，地主雇用挖土機進場打包清除中。記者郭韋綺／攝影
記者現場直擊，廢棄物種類繁雜，包含鋁渣、塑膠廢棄物及不明工業雜質。記者郭韋綺／攝影
