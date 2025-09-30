高雄暴力詐團涉鬥毆又因黑吃黑擄人 8嫌全遭起訴

高雄橋頭地檢署偵辦一起集團暴力犯罪案件，起訴黃姓主嫌在內8名被告，主嫌等人不僅在桌遊館前持西瓜刀因債務糾紛與人鬥毆，還因詐團內鬨黑吃黑，主嫌為追討被侵吞的200萬元贓款，把車手押到摩鐵拘禁凌虐逼吐錢，索要近400萬元，比贓款還多一倍，檢方偵查後依恐嚇取財等罪起訴涉案8人。

起訴書指出，主嫌黃姓男子與陳姓男子因有債務糾紛，2023年6月20日凌晨黃男率多名朋友及小弟持西瓜刀助陣，到三民區一家桌遊休閒館前堵人，將陳男在桌遊館前痛打一頓，嚇得民眾報警，一群人才一哄而散。

檢方追查出，黃男等人實際為詐騙集團成員，2023年8月16日卻被旗下劉姓男子在內的4名車手黑吃黑侵吞贓款高達200萬元，氣得黃男等人在隔天深夜先把車手騙到一處民宅，之後8名嫌犯再把車手押到摩鐵私行拘禁並持械毆打。

劉姓車手被打到受不了，只能在8嫌威逼之下，被迫簽下130萬元的本票及借據，另名黃姓車手也被逼簽200萬元本票，不過詐團8嫌還不打算放過車手，之後又把人在摩鐵軟禁逼籌現金，劉姓車手只好乖乖交出69萬元，之後又佯稱欠賭債向親友求救。

劉姓車手被軟禁一夜之後才趁機報警，並在員警陪同下，在舊左營國中停車場當場查獲依指示前來取款的詐團成員。

檢警在去年5月14日起，持拘票及法院搜索票陸續將黃姓主嫌等人拘提到案，警方上門找人時，還在黃男身上搜出毒品咖啡包、一整罐K他以及「哈蜜瓜錠」。