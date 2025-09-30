高雄暴力詐團涉鬥毆又因黑吃黑擄人 8嫌全遭起訴

快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄橋頭地檢署偵辦一起集團暴力犯罪案件，起訴黃姓主嫌在內8名被告，主嫌等人不僅在桌遊館前持西瓜刀因債務糾紛與人鬥毆，還因詐團內鬨黑吃黑，主嫌為追討被侵吞的200萬元贓款，把車手押到摩鐵拘禁凌虐逼吐錢，索要近400萬元，比贓款還多一倍，檢方偵查後依恐嚇取財等罪起訴涉案8人。

起訴書指出，主嫌黃姓男子與陳姓男子因有債務糾紛，2023年6月20日凌晨黃男率多名朋友及小弟持西瓜刀助陣，到三民區一家桌遊休閒館前堵人，將陳男在桌遊館前痛打一頓，嚇得民眾報警，一群人才一哄而散。

檢方追查出，黃男等人實際為詐騙集團成員，2023年8月16日卻被旗下劉姓男子在內的4名車手黑吃黑侵吞贓款高達200萬元，氣得黃男等人在隔天深夜先把車手騙到一處民宅，之後8名嫌犯再把車手押到摩鐵私行拘禁並持械毆打。

劉姓車手被打到受不了，只能在8嫌威逼之下，被迫簽下130萬元的本票及借據，另名黃姓車手也被逼簽200萬元本票，不過詐團8嫌還不打算放過車手，之後又把人在摩鐵軟禁逼籌現金，劉姓車手只好乖乖交出69萬元，之後又佯稱欠賭債向親友求救。

劉姓車手被軟禁一夜之後才趁機報警，並在員警陪同下，在舊左營國中停車場當場查獲依指示前來取款的詐團成員。

檢警在去年5月14日起，持拘票及法院搜索票陸續將黃姓主嫌等人拘提到案，警方上門找人時，還在黃男身上搜出毒品咖啡包、一整罐K他以及「哈蜜瓜錠」。

檢方認為，這群詐團成員參與桌遊館前聚眾鬥毆涉犯攜帶凶器在公共場所聚集實施強暴脅迫罪嫌及助勢施強暴脅迫罪，又因詐團內部車手黑吃黑，而犯下私行拘禁、強制及恐嚇取財等罪嫌，8嫌全遭提起公訴。

橋頭地檢署。圖／本報資料照

