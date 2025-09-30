快訊

洪災毀一生心血...花蓮阿公淚崩「什麼都沒了」 阿嬤4字安慰感動全網

全真瑜伽宣布破產停業！北市府凍結2.1億信託基金 會員可申請退款

全民普發一萬改賑災花蓮？掀兩派論戰 號召者遭抓包言行不一打臉

聽新聞
0:00 / 0:00

竹縣新埔豪宅遭竊 2男竊走市值89萬珠寶、茅台酒落網

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣鍾男與莊男因缺錢花用，本月初鎖定新埔鎮中正路某戶豪宅，入室偷走翡翠、夜明珠、象牙雕像、茅台酒等價值約89萬珍藏。新埔警分局獲報後，15日清晨持拘票、搜索票將鍾、莊男拘提到案，並於2人住處搜出毒品，訊後依竊盜、毒品等罪嫌送辦。

據了解，57歲鍾男與48歲莊男為合租室友，因缺錢買毒品心生歹念，於是商議鎖定財力雄厚住戶下手。2人於9月6日趁屋主外出，從二樓窗戶入侵，接連搬走精品行李箱、紫水晶球、象牙雕像、茅台酒及其他珍藏飾品，再由同夥駕駛機車接應逃逸，其中以翡翠、夜明珠等珠寶最值錢，市值約38萬元。

新埔警分局指出，接獲報案後立即展開調查，調閱沿線監視器畫面，循線鎖定鍾、莊2人，並報請新竹地檢署指揮偵辦，15日清晨持拘票、搜索票展開行動，順利將2人拘提到案。

警方在鍾嫌暫住處查獲失竊物品25件，市價約89萬，已依規定發還被害人，另查扣安非他命1.24公克、依托米酯菸彈與菸油；莊嫌住處亦搜出安非他命0.33公克及吸食器，全案訊後依竊盜罪嫌及違反毒品危害防制條例移送法辦。

警方呼籲，民眾外出時應確實做好門窗安全措施，並可裝設監視器或保全系統，防止竊案發生，若住家疑似有竊案情事，請撥打110報案專線，由警方到場偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新竹縣鍾男與莊男因缺錢花用，本月初鎖定新埔鎮中正路某戶豪宅，入室偷走翡翠、夜明珠、象牙雕像、茅台酒等價值約89萬珍藏。圖／警方提供
新竹縣鍾男與莊男因缺錢花用，本月初鎖定新埔鎮中正路某戶豪宅，入室偷走翡翠、夜明珠、象牙雕像、茅台酒等價值約89萬珍藏。圖／警方提供
警方在鍾嫌暫住處查獲失竊物品25件，依規定發還被害人，另查扣安非他命1.24公克、依托米酯菸彈與菸油；莊嫌住處亦搜出安非他命0.33公克及吸食器。圖／警方提供
警方在鍾嫌暫住處查獲失竊物品25件，依規定發還被害人，另查扣安非他命1.24公克、依托米酯菸彈與菸油；莊嫌住處亦搜出安非他命0.33公克及吸食器。圖／警方提供
鍾男與莊男2人於9月6日趁屋主外出，從二樓窗戶入侵，接連搬走精品行李箱、紫水晶球、象牙雕像、茅台酒及其他珍藏飾品。圖／警方提供
鍾男與莊男2人於9月6日趁屋主外出，從二樓窗戶入侵，接連搬走精品行李箱、紫水晶球、象牙雕像、茅台酒及其他珍藏飾品。圖／警方提供
警方在鍾嫌暫住處查獲失竊物品25件，依規定發還被害人，另查扣安非他命1.24公克、依托米酯菸彈與菸油；莊嫌住處亦搜出安非他命0.33公克及吸食器。圖／警方提供
警方在鍾嫌暫住處查獲失竊物品25件，依規定發還被害人，另查扣安非他命1.24公克、依托米酯菸彈與菸油；莊嫌住處亦搜出安非他命0.33公克及吸食器。圖／警方提供

毒品 新竹 監視器

延伸閱讀

持刀男竹縣揮刀欲襲警遭連開6槍亡 新竹地檢署發聲明

獨／殺人未遂前科犯竹縣持刀欲襲警 遭警槍擊送醫不治

同珠寶店2年內被搶第2次！加州20多人強盜團洗劫3千萬元珠寶 已逮捕7嫌

管理費風波延燒！隋棠親揭豪宅漏水3年內幕　控管委會失職「屢遭敷衍」

相關新聞

高雄暴力詐團涉鬥毆又因黑吃黑擄人 8嫌全遭起訴

高雄橋頭地檢署偵辦一起集團暴力犯罪案件，起訴黃姓主嫌在內8名被告，主嫌等人不僅在桌遊館前持西瓜刀因債務糾紛與人鬥毆，還因...

竹縣新埔豪宅遭竊 2男竊走市值89萬珠寶、茅台酒落網

新竹縣鍾男與莊男因缺錢花用，本月初鎖定新埔鎮中正路某戶豪宅，入室偷走翡翠、夜明珠、象牙雕像、茅台酒等價值約89萬珍藏。新...

夜店殺警案共犯酒店持刀刺死姊夫 檢方聲請延押獲准

男子林諺叡因夜店殺警案遭判刑7月，出獄後對外宣稱組「新中山聯盟」涉入暴力討債等，今年7月間涉在台北市知名酒店持折疊刀刺殺...

癮君子遭通緝攜毒拒盤查 持刀攻擊還倒車拖行2警…下場曝光

林姓男子因毒品案遭通緝，去年5月20日將轎車停在台中市清水區道路時，拒絕員警盤查，手持折疊刀欲攻擊2警，還倒車將2警拖行...

持刀男遭警擊斃 檢方查用槍時機

63歲李男28日中午在新竹縣橫山鄉南坪古道持刀械與榔頭，作勢攻擊民眾與警察，警方喝令無效共開6槍制伏，李男中彈送醫後不治...

持刀男竹縣揮刀欲襲警遭連開6槍亡 新竹地檢署發聲明

63歲李男昨午在新竹縣橫山鄉南坪古道持刀械與榔頭揮舞，作勢攻擊民眾、警察並阻擋車輛上山，警方喝令無效，最終開槍制伏，李男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。