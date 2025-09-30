竹縣新埔豪宅遭竊 2男竊走市值89萬珠寶、茅台酒落網

新竹縣鍾男與莊男因缺錢花用，本月初鎖定新埔鎮中正路某戶豪宅，入室偷走翡翠、夜明珠、象牙雕像、茅台酒等價值約89萬珍藏。新埔警分局獲報後，15日清晨持拘票、搜索票將鍾、莊男拘提到案，並於2人住處搜出毒品，訊後依竊盜、毒品等罪嫌送辦。

據了解，57歲鍾男與48歲莊男為合租室友，因缺錢買毒品心生歹念，於是商議鎖定財力雄厚住戶下手。2人於9月6日趁屋主外出，從二樓窗戶入侵，接連搬走精品行李箱、紫水晶球、象牙雕像、茅台酒及其他珍藏飾品，再由同夥駕駛機車接應逃逸，其中以翡翠、夜明珠等珠寶最值錢，市值約38萬元。

新埔警分局指出，接獲報案後立即展開調查，調閱沿線監視器畫面，循線鎖定鍾、莊2人，並報請新竹地檢署指揮偵辦，15日清晨持拘票、搜索票展開行動，順利將2人拘提到案。

警方在鍾嫌暫住處查獲失竊物品25件，市價約89萬，已依規定發還被害人，另查扣安非他命1.24公克、依托米酯菸彈與菸油；莊嫌住處亦搜出安非他命0.33公克及吸食器，全案訊後依竊盜罪嫌及違反毒品危害防制條例移送法辦。

警方呼籲，民眾外出時應確實做好門窗安全措施，並可裝設監視器或保全系統，防止竊案發生，若住家疑似有竊案情事，請撥打110報案專線，由警方到場偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885