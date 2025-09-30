夜店殺警案共犯酒店持刀刺死姊夫 檢方聲請延押獲准

男子林諺叡因夜店殺警案遭判刑7月，出獄後對外宣稱組「新中山聯盟」涉入暴力討債等，今年7月間涉在台北市知名酒店持折疊刀刺殺陳姓姊夫，遭依殺人罪嫌送辦、聲押獲准，台北地檢署日前向法院聲請延押獲准。

31歲林男為2014年信義區夜店殺警案共犯，遭依成年人與少年共同犯聚眾鬥毆致人於死助勢罪，判刑7月。

檢警追查，林男今年7月23日晚間在台北市大安區忠孝東路四段一家酒店飲酒，34歲胞姊、37歲陳姓姊夫到包廂「借錢」林男自認面子掛不住，且不滿姊夫沒照顧好胞姊，雙方爆發口角衝突，胞姊見弟弟喝多了和陳先離開，不料，林男追出包廂到電梯口，涉掏出一把摺疊刀刺姊夫左胸、左側背部。

大安警分局敦化南路派出所7月24日凌晨3時許獲報爆場，依殺人罪嫌現行犯逮捕渾身酒氣的林男，並查扣作案凶刀；救護人員到場則在電梯口對倒臥的陳姓姊夫施救並送往國泰醫院，陳姓姊夫仍於凌晨4時17分傷重宣告不治。

林男酒醒後辯稱，他認為姊夫在外「亂搞」，沒照顧好胞姊才會憤而出手傷人。檢方訊後認為林男涉犯殺人重罪，聲請羈押禁見獲准。全案羈押期限屆滿，檢方仍有相關案情尚帶調查，尚未偵結，日前向法院聲請延長羈押獲准。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康