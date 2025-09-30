快訊

癮君子遭通緝攜毒拒盤查 持刀攻擊還倒車拖行2警…下場曝光

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

林姓男子因毒品案遭通緝，去年5月20日將轎車停在台中市清水區道路時，拒絕員警盤查，手持折疊刀欲攻擊2警，還倒車將2警拖行在地，致其背部及四肢多處擦挫傷，刀子及內有毒品的側背包則遺落在地後逃逸，循線被查獲，法官認他犯妨害公務執行罪處1年又犯持有二級毒品處5月。

檢警調查，林向網友以新臺幣7000元購得安非他命2包、總毛重2.99公克而持有。當天上午9時50分許，他將轎車停放在路旁，清水警分局梧棲分駐所蔡姓及詹姓2警查出車主遭通緝，上前盤查。

未料，林手持折疊刀1把欲攻擊2警，駕車逃離現場之際，倒車將2警拖行在地，致蔡右後背、左膝、左小腿多處擦挫傷，詹則右手手指、右膝、左膝、左小腿、左踝多處擦挫傷。林逃離現場之際，將折疊刀、內有毒品的黑色側背包遺落現場。

林於偵訊及準備程序自白，以及蔡、詹職務報告、車輛資料、證物採驗報告、醫院診斷書及密錄器影像截圖等佐證。

台南法院認林犯持有第二級毒品罪，以及攜帶兇器、駕駛動力交通工具對於依法執行職務公務員施強暴脅迫罪、傷害罪。他以一行為對蔡、詹為妨害公務罪及傷害罪，從一重之攜帶兇器、駕駛動力交通工具對於依法執行職務公務員施強暴脅迫罪處斷。他所犯持有第二級毒品、妨害公務罪，犯意各別，應分論併罰。

法官審酌，林有施用第二級毒品前案紀錄，當知毒品對於人體危害，竟不知悔改，持有第二級毒品，而有生戕害國民健康身心，滋生其他犯罪，惡化治安，嚴重損及公益危險，又為圖躲避員警查緝，手持折疊刀欲攻擊2名員警，並於駕車逃離現場之際，倒車將2警拖行在地受傷，不僅對查緝員警個人生命、身體造成危害，更是對於公權力的明顯挑釁，行為至為惡劣，應予嚴懲。

法官認他犯意圖供行使之用而攜帶兇器、駕駛動力交通工具妨害公務執行罪判刑1年，又犯持有第二級毒品判刑5月，可上訴。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

台南地院指出，林男持有二級毒品，又為躲避員警查緝，手持折疊刀欲攻擊2名員警，並於駕車逃離現場之際，倒車將2警拖行在地受傷，行為至為惡劣，應予嚴懲。圖／本報資料照
