持刀男遭警擊斃 檢方查用槍時機

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹報導

63歲李男28日中午在新竹縣橫山鄉南坪古道持刀械與榔頭，作勢攻擊民眾與警察，警方喝令無效共開6槍制伏，李男中彈送醫後不治。檢警昨相驗，6槍有5發集中下肢，其中疑有1發子彈擊中腹部，懷疑因大量腹腔內出血死亡，今將解剖確認槍傷位置，釐清死因。

檢方表示，該案件涉及員警執法行為致人死亡案件，為釐清使用槍械是否符合比例原則與必要性，加上過失致死乃公訴罪，無論家屬是否提告，依程序都會啟動調查，藉以釐清有無過失致死相關責任。

檢警調查，李男為新北市板橋人，曾有殺人未遂等刑案紀錄，也是轄區治安顧慮人口，近期因不明原因流浪至南坪古道1處涼亭居住。28日中午他持刀械及榔頭，對登山客與路過車輛作出攻擊動作，大喊「這是私人土地」，引起遊客恐慌。

警方獲報後，2名員警騎機車到場，遭李男失控辱罵「你是假警察」，警方喝令放下武器，但李男持械逼近；警方表示，當時距離極近僅差一步，為避免危害擴大，員警還來不及鳴槍，即依警械使用條例對李男下肢方向連開6槍。

李男中彈倒地後無生命跡象，隨即送往台北榮總新竹分院急救，一度恢復生命徵象，但轉送林口長庚時情況惡化，前天傍晚宣告不治。

檢警調查，警方共開6槍，槍傷位置均集中在下肢，昨初步相驗，疑有1發擊中腹部，初判死因為大量腹腔內出血致死，檢警已勘驗相關影像檔案並保全證據，同時調閱李男病歷，今將解剖比對彈道，釐清致死關鍵；檢方也將釐清，警方執法是否符合警械使用條例的比例、必要性原則，以確認是否涉及過失致死。

開槍警員為特考班畢業，從警約1年。新竹縣橫山警分局強調，李男持刀械阻擾上山車輛，員警多次喝令放下武器，但李男不服從指示，並揮舞手中武器企圖攻擊員警，員警為避免危害擴大，即依警械使用條例開槍制伏李男，符合用槍時機，將全力配合調查。

檢方強調，將秉持客觀、中立的原則，釐清事實的真相。

