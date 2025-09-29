持刀男竹縣揮刀欲襲警遭連開6槍亡 新竹地檢署發聲明

63歲李男昨午在新竹縣橫山鄉南坪古道持刀械與榔頭揮舞，作勢攻擊民眾、警察並阻擋車輛上山，警方喝令無效，最終開槍制伏，李男中彈送醫後宣告不治。新竹地方檢察署今表示高度重視此案，將秉持客觀、中立原則，釐清事實真相。

新竹地檢署表示，今天接獲新竹縣警察局橫山分局通報，獲悉新竹縣橫山鄉南坪古道昨天發生一起案件，一名李姓男子持刀械及榔頭揮舞，作勢攻擊民眾並企圖阻止車輛上山，警方在執行勤務過程中開槍，李男最終傷重不治。

檢方指出，代理檢察長姜貴昌獲報後高度重視，隨即指派檢察官王遠志負責偵辦。王檢察官第一時間勘驗相關影像檔案並保全證據，今天上午在警方完成報驗後，旋即前往相驗並訊問相關人員釐清事發經過。

新竹地檢署強調，將另行安排解剖，以確認槍傷部位與死因，並持續蒐集相關事證，詳盡查明真相。由於此案涉及員警執法行為致人死亡之案件，新竹地檢署將秉持客觀、中立原則釐清事實真相，依法辦理、絕不偏袒、不預設立場，以維護社會公義與法治價值。

據了解，李男為新北市板橋人，曾有殺人未遂等刑案紀錄，也是轄區治安顧慮人口。昨天他在南坪古道一處涼亭持刀械及榔頭情緒激動，並大喊：「這是私人土地」，還對登山客與路過車輛做出攻擊動作，引起遊客恐慌。