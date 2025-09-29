快訊

日本新冠、台灣流感 林氏璧揭前往日本旅遊別忘了先做「這件事」

美加夜空驚現「神秘火球」！200多人目擊 專家揭曉真實身分：非流星

身分出爐！花蓮光復尋獲第18具遺體 指紋比對是苦尋多日的他

持刀男竹縣揮刀欲襲警遭連開6槍亡 新竹地檢署發聲明

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導

63歲李男昨午在新竹縣橫山鄉南坪古道持刀械與榔頭揮舞，作勢攻擊民眾、警察並阻擋車輛上山，警方喝令無效，最終開槍制伏，李男中彈送醫後宣告不治。新竹地方檢察署今表示高度重視此案，將秉持客觀、中立原則，釐清事實真相。

新竹地檢署表示，今天接獲新竹縣警察局橫山分局通報，獲悉新竹縣橫山鄉南坪古道昨天發生一起案件，一名李姓男子持刀械及榔頭揮舞，作勢攻擊民眾並企圖阻止車輛上山，警方在執行勤務過程中開槍，李男最終傷重不治。

檢方指出，代理檢察長姜貴昌獲報後高度重視，隨即指派檢察官王遠志負責偵辦。王檢察官第一時間勘驗相關影像檔案並保全證據，今天上午在警方完成報驗後，旋即前往相驗並訊問相關人員釐清事發經過。

新竹地檢署強調，將另行安排解剖，以確認槍傷部位與死因，並持續蒐集相關事證，詳盡查明真相。由於此案涉及員警執法行為致人死亡之案件，新竹地檢署將秉持客觀、中立原則釐清事實真相，依法辦理、絕不偏袒、不預設立場，以維護社會公義與法治價值。

據了解，李男為新北市板橋人，曾有殺人未遂等刑案紀錄，也是轄區治安顧慮人口。昨天他在南坪古道一處涼亭持刀械及榔頭情緒激動，並大喊：「這是私人土地」，還對登山客與路過車輛做出攻擊動作，引起遊客恐慌。

警方獲報後2名員警騎乘機車到場，卻遭李男情緒失控辱罵，甚至怒喊：「你是假警察」，並持械逼近。由於當時距離極近，員警為避免危害擴大，依警械使用條例對李男下肢連開6槍，其中5發擊中雙腿。李男倒地後送往台北榮總新竹分院急救，雖一度恢復生命徵象，但轉送林口長庚時情況惡化，昨天傍晚仍宣告不治。

63歲李男昨午在新竹縣橫山鄉南坪古道持刀械與榔頭揮舞，作勢攻擊民眾、警察並阻擋車輛上山，警方喝令無效，最終開槍制伏，李男中彈送醫後宣告不治。圖／民眾提供
63歲李男昨午在新竹縣橫山鄉南坪古道持刀械與榔頭揮舞，作勢攻擊民眾、警察並阻擋車輛上山，警方喝令無效，最終開槍制伏，李男中彈送醫後宣告不治。圖／民眾提供

新竹 警察 檢察官 殺人未遂 失控 死亡

延伸閱讀

獨／殺人未遂前科犯竹縣持刀欲襲警 遭警槍擊送醫不治

具殺人未遂前科...持刀械榔頭作勢攻擊 警情急開槍制伏他中彈送醫

獨／新竹縣男子持刀揮舞攻擊 警情急開槍制伏...他中彈送醫

竹縣2024東興圳光藝節榮獲金點設計獎 12月盛大登場

相關新聞

持刀男竹縣揮刀欲襲警遭連開6槍亡 新竹地檢署發聲明

63歲李男昨午在新竹縣橫山鄉南坪古道持刀械與榔頭揮舞，作勢攻擊民眾、警察並阻擋車輛上山，警方喝令無效，最終開槍制伏，李男...

獨／殺人未遂前科犯竹縣持刀欲襲警 遭警槍擊送醫不治

63歲李男昨中午在新竹縣橫山鄉內灣風景區南坪古道揮舞刀械及榔頭，還作勢攻擊登山客，警方趕抵喝斥無效，李男還欲上前襲警。警...

高雄新堀江商圈傳槍響！違停車拒檢警連開9槍 通緝犯逃5小時落網

高雄市新興區新堀江商圈昨天晚上8點25分傳出槍響，一輛違停車拒絕警方攔查，警方當街連開9槍仍被對方逃逸，過程還擦撞一輛等...

高雄新堀江商圈傳槍響 違停轎車拒檢警開9槍逃逸追捕中

高雄市新興區新堀江商圈28日晚上8點25分傳出槍響，巡邏員警盤查一輛違規轎車時，對方拒檢並企圖衝撞等紅燈的其他車輛，員警...

中刀倒臥車內 高雄建商父重傷女兒亡

高雄某建設公司經營者鄭姓父女昨天凌晨失聯，警方根據手機定位趕到旗山區中寮一路附近，發現兩人倒臥車內，均身中數刀，鄭男命危...

竹縣古道上演刀械對警槍 6旬男中彈送醫

63歲李姓男子昨中午在新竹縣橫山鄉內灣風景區的南坪古道，不斷揮舞刀械及榔頭，情緒激動，還作勢攻擊登山客，警方獲報趕抵，由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。