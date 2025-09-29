快訊

獨／殺人未遂前科犯竹縣持刀欲襲警 遭警槍擊送醫不治

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導

63歲李男昨中午在新竹縣橫山鄉內灣風景區南坪古道揮舞刀械及榔頭，還作勢攻擊登山客，警方趕抵喝斥無效，李男還欲上前襲警。警方情急下朝李男腿部開6槍將其制伏，李男原先生命跡象穩定，卻在轉院後傷重不治。橫山警分局今已報請檢察官相驗，全力配合調查。

內灣風景區的南坪古道現已是鋪設柏油路面的產業道路，可供人車通行。南坪古道可串連馬胎古道，每年4至6月是賞螢天堂。未料昨天適逢連假第2天，卻驚見有男子在南坪古道一處涼亭手持刀械與榔頭揮舞，還對著遊客大喊：「這是私人土地」，嚇壞不少登山客。

警方昨獲報後，內灣派出所2名員警騎乘警用機車趕到現場，但李男卻情緒失控，見到警察後還怒吼：「你是假警察」，警方多次喝令李男放下武器，但李男一手持刀、一手持榔頭步步逼近，距離員警僅剩一步之差，警方見情勢危急，依警械使用條例規定，對李男腿部連開6槍，其中5發擊中雙腿，才將其制伏。

李男中彈倒地後，立即由救護人員送往台北榮總新竹分院，送醫當下意識尚清楚，但途中情況急轉直下，一度失去呼吸心跳，經急救後又恢復生命跡象，不過昨下午5、6時卻又在轉送林口長庚醫院後宣告不治。橫山警分局今已報請檢察官相驗，進一步釐清死因。

據了解，李男戶籍在新北市板橋區，為轄區治安顧慮人口，並有殺人未遂等多項前科，不知為何會出現在人煙稀少的南坪古道。警方已通知家屬，將持續追查其行為動機，同時調閱病歷釐清死因。另開槍制伏的員警為特考班畢業，從警約1年，後續也將配合檢方調查。

63歲李男昨中午在新竹縣橫山鄉內灣風景區南坪古道揮舞刀械及榔頭，還作勢攻擊登山客，警方趕抵喝斥無效，李男還欲上前襲警。圖／民眾提供
63歲李男昨中午在新竹縣橫山鄉內灣風景區南坪古道揮舞刀械及榔頭，還作勢攻擊登山客，警方趕抵喝斥無效，李男還欲上前襲警。圖／民眾提供

新竹 警察 殺人未遂 失控

