高雄新堀江商圈傳槍響！違停車拒檢警連開9槍 通緝犯逃5小時落網

高雄市新興區新堀江商圈昨天晚上8點25分傳出槍響，一輛違停車拒絕警方攔查，警方當街連開9槍仍被對方逃逸，過程還擦撞一輛等紅燈的機車，新興警分局專案小組今凌晨1時許，在台南逮到籃姓詐欺通緝犯嫌，警詢後依殺人未遂、公共危險等罪移送法辦。

昨晚間8點25分許，新興警分局巡邏警網在五福二路、文衡路口發現1輛自轎車違規停放，上前盤查時，駕駛拒檢不願配合且企圖衝撞前方車輛逃逸。

該車沿五福二路往中山一路右轉時，因前方正好有紅燈，為停車一度困在車陣中；員警上門破窗時，他卻趁機加足油門企圖衝撞，最後找到空隙，往中山一路方向逃逸，過程中還撞倒一輛機車，員警見狀隨即拔槍連開9槍，但仍無法阻止對方逃脫。

新興分局查緝小組於嫌犯逃逸後，立即鎖定籃姓駕駛（27歲），研判籃嫌係因遭高雄地院發佈詐欺通緝犯，為逃避員警查緝才駕車衝撞。

警方發現，籃男案發後將轎車停在新興區，隨後搭車回到台南住處，案發5小時候，在台南民宅成功逮到籃嫌。

警方表示，全案除依詐欺通緝予以接送歸案外，另依妨害公務、殺人未遂、毀損等罪嫌一併移送高雄地檢署偵辦。