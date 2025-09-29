快訊

MLB／大谷翔平賽季終戰55轟改寫個人新高 無緣全壘打王仍說「心情好」

TORRAS五款iPhone 17手機殼開箱！實測O型支架 Ostand Spin、Ostand R值得買

高雄新堀江商圈傳槍響！違停車拒檢警連開9槍 通緝犯逃5小時落網

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄新堀江商圈傳槍響！違停車拒檢警連開9槍 通緝犯逃5小時落網

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市新興區新堀江商圈昨天晚上8點25分傳出槍響，一輛違停車拒絕警方攔查，警方當街連開9槍仍被對方逃逸，過程還擦撞一輛等紅燈的機車，新興警分局專案小組今凌晨1時許，在台南逮到籃姓詐欺通緝犯嫌，警詢後依殺人未遂、公共危險等罪移送法辦。

昨晚間8點25分許，新興警分局巡邏警網在五福二路、文衡路口發現1輛自轎車違規停放，上前盤查時，駕駛拒檢不願配合且企圖衝撞前方車輛逃逸。

該車沿五福二路往中山一路右轉時，因前方正好有紅燈，為停車一度困在車陣中；員警上門破窗時，他卻趁機加足油門企圖衝撞，最後找到空隙，往中山一路方向逃逸，過程中還撞倒一輛機車，員警見狀隨即拔槍連開9槍，但仍無法阻止對方逃脫。

新興分局查緝小組於嫌犯逃逸後，立即鎖定籃姓駕駛（27歲），研判籃嫌係因遭高雄地院發佈詐欺通緝犯，為逃避員警查緝才駕車衝撞。

警方發現，籃男案發後將轎車停在新興區，隨後搭車回到台南住處，案發5小時候，在台南民宅成功逮到籃嫌。

警方表示，全案除依詐欺通緝予以接送歸案外，另依妨害公務、殺人未遂、毀損等罪嫌一併移送高雄地檢署偵辦。

因員警開槍時正值新堀江商圈人潮壅擠時刻，開槍當下引起市民驚嚇，被質疑用槍時機適不適當，新興分局指出，於攔查過程中發現籃男有疑似施用毒品情形，考量其行為恐危及用路人安全，經客觀情勢衡量後，依法使用槍械予以制止。

籃姓犯嫌違停轎車拒檢還衝撞前車逃逸，逃了5小時落網。記者張議晨／翻攝
籃姓犯嫌違停轎車拒檢還衝撞前車逃逸，逃了5小時落網。記者張議晨／翻攝
籃姓犯嫌違停轎車拒檢還衝撞前車逃逸，逃了5小時落網。記者張議晨／翻攝
籃姓犯嫌違停轎車拒檢還衝撞前車逃逸，逃了5小時落網。記者張議晨／翻攝
籃姓犯嫌違停轎車拒檢還衝撞前車逃逸，逃了5小時落網。記者張議晨／翻攝
籃姓犯嫌違停轎車拒檢還衝撞前車逃逸，逃了5小時落網。記者張議晨／翻攝

殺人未遂 通緝 台南 妨害公務 高雄市

延伸閱讀

高雄新堀江商圈傳槍響 違停轎車拒檢警開9槍逃逸追捕中

影／北市男領退伍令轉頭愛車不見 慣竊落網稱「沒拔鑰匙欠教訓」

小心荷包！桃園火車站後站違停科技執法10月1日啟用 停3分鐘就開罰

台中1800萬法拉利GTS違停開車門 遭公車撞到整片車窗掉落

相關新聞

高雄新堀江商圈傳槍響！違停車拒檢警連開9槍 通緝犯逃5小時落網

高雄市新興區新堀江商圈昨天晚上8點25分傳出槍響，一輛違停車拒絕警方攔查，警方當街連開9槍仍被對方逃逸，過程還擦撞一輛等...

高雄新堀江商圈傳槍響 違停轎車拒檢警開9槍逃逸追捕中

高雄市新興區新堀江商圈28日晚上8點25分傳出槍響，巡邏員警盤查一輛違規轎車時，對方拒檢並企圖衝撞等紅燈的其他車輛，員警...

中刀倒臥車內 高雄建商父重傷女兒亡

高雄某建設公司經營者鄭姓父女昨天凌晨失聯，警方根據手機定位趕到旗山區中寮一路附近，發現兩人倒臥車內，均身中數刀，鄭男命危...

竹縣古道上演刀械對警槍 6旬男中彈送醫

63歲李姓男子昨中午在新竹縣橫山鄉內灣風景區的南坪古道，不斷揮舞刀械及榔頭，情緒激動，還作勢攻擊登山客，警方獲報趕抵，由...

影／行經台南黃金海岸自撞...駕駛拒下車 白色粉末包塞口袋被抓包

40歲楊姓男子昨天晚間8時許開車行經台南市黃金海岸附近，在路口自撞，警方到場處理時，發現楊並未受傷，但精神恍惚且拒不下車...

具殺人未遂前科...持刀械榔頭作勢攻擊 警情急開槍制伏他中彈送醫

新竹縣橫山鄉今天中午11點多驚傳男子持刀揮舞事件，一名63歲李姓男子情緒激動，在南坪古道揮舞刀械及榔頭揮舞，作勢攻擊登山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。