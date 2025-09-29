聽新聞
竹縣古道上演刀械對警槍 6旬男中彈送醫

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹報導

63歲李姓男子昨中午在新竹縣橫山鄉內灣風景區的南坪古道，不斷揮舞刀械及榔頭，情緒激動，還作勢攻擊登山客，警方獲報趕抵，由於喝斥無效，情急之下朝李男腿部開了6槍將其制伏；李男中彈後送醫急救，生命跡象穩定，警方已報請檢方指揮偵辦。

內灣風景區的南坪古道為鋪設柏油路面的產業道路，可供人車通行，未料昨天適逢連假第2天，卻驚見有男子揮舞刀械，嚇壞不少登山客。

據悉，李男是新北市人，也是該轄治安顧慮人口，有殺人未遂前科，昨天中午11點多不明原因出現在南坪古道一處涼亭，且手持刀械及榔頭不斷辱罵、作勢攻擊，藉此阻擋登山客登山，路過民眾也說，李男疑似精神狀況不穩定。

警方接獲民眾報案，立刻派員趕抵，多次喝令李男放下手中武器，未料李男情緒激動，不服從員警指示，甚至揮舞手中武器企圖攻擊員警。由於李男步步逼近，距離員警僅約1步之差，為避免危害擴大，警方立即依警械使用條例規定，向李男腿部開6槍將其制伏。

李男腿中5槍，左右大腿皆有槍傷，警方隨即與救護人員將其送醫搶救，李男在送醫途中雖一度失去生命跡象，但到院後恢復呼吸心跳，目前已轉林口長庚治療。由於李男暫時無法製作筆錄，警方已嘗試聯絡李男家屬，後續將釐清行為動機。

