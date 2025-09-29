聽新聞
0:00 / 0:00

中刀倒臥車內 高雄建商父重傷女兒亡

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

高雄某建設公司經營者鄭姓父女昨天凌晨失聯，警方根據手機定位趕到旗山區中寮一路附近，發現兩人倒臥車內，均身中數刀，鄭男命危送醫，女兒則已死亡；檢警初步發現鄭女胸部刀傷致命，是否自戕待釐清。

據了解，七十四歲鄭男原是某建設公司負責人，四十六歲女兒則擔任公司會計，後來公司變更負責人為女兒，接手營運；公司規模為小型建商，主在高雄郊區推案，以新加坡式小型建案為主，近年疑似資金周轉不靈，有包商提告要求支付票款。

鄭男兒子昨天凌晨零時卅五分向警方報案，指父親留下家書後帶著姊姊駕車外出，他打手機都沒下落，拜託員警協尋；苓雅警分局調查手機發信位置，掌握二人最後定位點在旗山區中寮一路附近，轉報旗山警分局派員到場。

警方趕到，在路旁空地發現鄭男車輛，靠近一看兩人均倒臥車內，身上都有明顯刀傷，經檢視女兒已明顯死亡，鄭男還有呼吸，由消防人員送醫搶救，仍未脫險，初判車上無明顯打鬥痕跡。

檢方昨相驗，確認死者身上主要刀傷在前胸和腹部，致命傷為前胸口的兩刀；鄭男也胸口中刀，臟器外露。

車上找到四把刀子，還有酒瓶、藥物；由於中刀位置較不尋常，檢方無法斷定是否自戕，已採證刀柄指紋送驗，並指示重建還原現場釐清，預計十月二日解剖複驗，進一步查明。鄭姓女子生母、即鄭姓男子的前妻昨到場協助相驗，神情哀傷，未受訪。

提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

建商 命案 高雄市

延伸閱讀

一品堂中醫插旗高雄 捐款200萬資助學校運動及慈善單位

高雄羽賽／台灣是福地！日名將奧原希望終結冠軍荒

高雄建商父女身中多刀倒臥車上 女死父重傷相驗結果曝光

高雄建商父女血案...高大成：父殺女兒少見 跡證和遺書可以查出端倪

相關新聞

三峽火化場收賄案外案 天道盟黑吃黑

新北市殯儀處三峽火化場前年爆發技工集體收賄案，檢方事後發現，天道盟不倒會分子紀騰翰、板橋分會前會長金榮光及兒子金智偉、姪...

中刀倒臥車內 高雄建商父重傷女兒亡

高雄某建設公司經營者鄭姓父女昨天凌晨失聯，警方根據手機定位趕到旗山區中寮一路附近，發現兩人倒臥車內，均身中數刀，鄭男命危...

竹縣古道上演刀械對警槍 6旬男中彈送醫

63歲李姓男子昨中午在新竹縣橫山鄉內灣風景區的南坪古道，不斷揮舞刀械及榔頭，情緒激動，還作勢攻擊登山客，警方獲報趕抵，由...

影／行經台南黃金海岸自撞...駕駛拒下車 白色粉末包塞口袋被抓包

40歲楊姓男子昨天晚間8時許開車行經台南市黃金海岸附近，在路口自撞，警方到場處理時，發現楊並未受傷，但精神恍惚且拒不下車...

具殺人未遂前科...持刀械榔頭作勢攻擊 警情急開槍制伏他中彈送醫

新竹縣橫山鄉今天中午11點多驚傳男子持刀揮舞事件，一名63歲李姓男子情緒激動，在南坪古道揮舞刀械及榔頭揮舞，作勢攻擊登山...

高雄建商父女身中多刀倒臥車上 女死父重傷相驗結果曝光

在高雄經營建設公司的鄭姓父女，今天凌晨留下家書後失聯，警方凌晨0時35分許接獲報案後，掌握鄭男、鄭女手機定位在旗山區中寮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。