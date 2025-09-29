中刀倒臥車內 高雄建商父重傷女兒亡

高雄某建設公司經營者鄭姓父女昨天凌晨失聯，警方根據手機定位趕到旗山區中寮一路附近，發現兩人倒臥車內，均身中數刀，鄭男命危送醫，女兒則已死亡；檢警初步發現鄭女胸部刀傷致命，是否自戕待釐清。

據了解，七十四歲鄭男原是某建設公司負責人，四十六歲女兒則擔任公司會計，後來公司變更負責人為女兒，接手營運；公司規模為小型建商，主在高雄郊區推案，以新加坡式小型建案為主，近年疑似資金周轉不靈，有包商提告要求支付票款。

鄭男兒子昨天凌晨零時卅五分向警方報案，指父親留下家書後帶著姊姊駕車外出，他打手機都沒下落，拜託員警協尋；苓雅警分局調查手機發信位置，掌握二人最後定位點在旗山區中寮一路附近，轉報旗山警分局派員到場。

警方趕到，在路旁空地發現鄭男車輛，靠近一看兩人均倒臥車內，身上都有明顯刀傷，經檢視女兒已明顯死亡，鄭男還有呼吸，由消防人員送醫搶救，仍未脫險，初判車上無明顯打鬥痕跡。

檢方昨相驗，確認死者身上主要刀傷在前胸和腹部，致命傷為前胸口的兩刀；鄭男也胸口中刀，臟器外露。

車上找到四把刀子，還有酒瓶、藥物；由於中刀位置較不尋常，檢方無法斷定是否自戕，已採證刀柄指紋送驗，並指示重建還原現場釐清，預計十月二日解剖複驗，進一步查明。鄭姓女子生母、即鄭姓男子的前妻昨到場協助相驗，神情哀傷，未受訪。

