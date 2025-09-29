三峽火化場收賄案外案 天道盟黑吃黑

新北市殯儀處三峽火化場前年爆發技工集體收賄案，檢方事後發現，天道盟不倒會分子紀騰翰、板橋分會前會長金榮光及兒子金智偉、姪子金世偉、小弟陳廷郡，涉嫌偷拍火化場員工收賄，藉此分一杯羹「黑吃黑」，得手三六○萬元。新北地檢署依恐嚇取財及組織犯罪等罪起訴紀等四人，金榮光已歿不起訴。

廿一名涉案技工當時認罪並繳回犯罪所得，均獲判緩刑；但檢方偵辦紀等人涉恐嚇「案外案」，發現疑還有公務員涉收賄未曝光，另行偵辦中。

以席姓領班為首的三峽火化場廿一名技工，被查出二○二○年二月至二○二三年一月間，涉以每具遺體五百至二千元不等收受殯葬業者賄賂，配合特定時辰火化或加快時程等，集體收賄共逾三千萬元。新北地方法院分判刑一年十一月至二年不等，緩刑五年；十八名業者坦承行賄獲檢方緩起訴。

檢方清查涉案技工手機對話紀錄時，發現金榮光經營的「送行者」、「祥藝」等殯葬公司，因長年把持三峽火葬場抬棺市場，掌握火化場員工會利用收取火化許可證明書時向殯葬業者索賄，藉此勒索。

檢警查出，金榮光等五人涉於二○二○年二月前，指示小弟偷拍火化場員工收賄過程，再通知席姓領班和林姓操作員至紀男板橋經營的花店，要求席男依照每天火化場火化遺體數量，以每具二百元上繳部分賄款。

席、林二人為免集體收賄東窗事發，二○二○年二月至二○二三年二月間，以十天為一期，每次支付五至六萬元給金世偉、金智偉及陳男，再轉交給金榮光與紀男，前後共三六○萬元。金榮光偵查時死亡，其餘四人到案，面對手機對話紀錄無從狡賴，坦承犯行。