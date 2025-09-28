快訊

誰抱股台積至今？台積電主管問全辦公室僅1員工舉手 不是因為眼光獨特

獨／移民署南投專勤隊長獨攀八仙山突無呼吸心跳 消防救援中

花蓮馬太鞍溪堰塞湖仍警戒 政院：疏散比照海嘯「警報連9響」

影／行經台南黃金海岸自撞...駕駛拒下車 白色粉末包塞口袋被抓包

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

40歲楊姓男子昨天晚間8時許開車行經台南市黃金海岸附近，在路口自撞，警方到場處理時，發現楊並未受傷，但精神恍惚且拒不下車；過程中員警突見楊伸手從車內取出一只塑膠夾鏈袋放入口袋，立即喝止並命其下車受檢，確認是三級毒品K他命，當場將他逮捕。

據了解，楊姓男子昨晚在台南南區濱南路口綠燈剛起步時，就突然直直撞向護欄；台南市警第六分局灣裡派出所所長施明昌說明，昨晚8時許接獲110通報，一輛轎車在台86快速道路與濱南路口自撞，員警迅速前往處理，駕駛未受傷但精神恍惚且拒不下車。

當時員警勸告「交通流量這麼大，停這邊很危險，你的車壞了，快下來」，男子回說「不要」，對答跳針；員警眼尖發現，楊竟迅速偷偷把一只夾鏈袋塞進口袋，當下喝止「你偷藏什麼東西」當場起出一包約重2.5公克的白色粉末，疑似毒品，將楊依現行犯逮捕。

警方調查，經檢測粉末為三級毒品K他命，楊的酒測值為0，警方詢後先將楊依毒品罪移送法辦；至於楊是否涉及毒駕公共危險罪，後續將視施用毒品尿液檢驗報告結果，再依法辦理。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

40歲楊姓男子昨天晚間8時許開車行經台南市黃金海岸附近，在路口自撞。記者袁志豪／翻攝
40歲楊姓男子昨天晚間8時許開車行經台南市黃金海岸附近，在路口自撞。記者袁志豪／翻攝
楊姓男子精神恍惚且拒不下車；過程中員警突見楊伸手從車內取出一只塑膠夾鏈袋放入口袋，立即喝止並命其下車受檢。記者袁志豪／翻攝
楊姓男子精神恍惚且拒不下車；過程中員警突見楊伸手從車內取出一只塑膠夾鏈袋放入口袋，立即喝止並命其下車受檢。記者袁志豪／翻攝
楊姓男子精神恍惚且拒不下車；過程中員警突見楊伸手從車內取出一只塑膠夾鏈袋放入口袋，立即喝止並命其下車受檢。記者袁志豪／翻攝
楊姓男子精神恍惚且拒不下車；過程中員警突見楊伸手從車內取出一只塑膠夾鏈袋放入口袋，立即喝止並命其下車受檢。記者袁志豪／翻攝

