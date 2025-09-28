影／大陸2科研船出現我北部海域 海巡出動2艦2艇併航驅離

海巡署今先後偵獲2艘大陸科研船出現在我國北部海域，各往東南及東北方向航行，調派2艦2艇分別以2對1方式全程併航監控，迫近驅離，使2艘科研船改變航向往外駛離我國海域。

海巡署表示，今上午9時58分偵獲中國科研船「向陽紅18」，於彭佳嶼西北方58浬航往我國海域，調派線上淡水艦、10033艇前往應處；12時16分10033艇於彭佳嶼西方7.8浬廣播驅離後，逼迫「向」船改變航向，並與「向」船通聯，獲復「向」船已轉向往外航離；3時45分「向」船於彭佳嶼東方25浬，以航向146、航速10節航出我國限制水域外，改由3529艇持續監控。

據指出，海巡署中午12時35分偵獲「東方紅3」中國科研船，於富貴角北北西方42浬（限制水域外14浬）往東北方向航行，派遣台中艦、3553艇於我國限制水域外界線平行監控；16時「東」船於彭佳嶼北北西方40浬，改由淡水艦、3553艇持續監控，嚴防「東」船進入我方水域。

海巡署指出，中國科研船無視國際法規範，闖入我國水域，予以嚴正譴責，呼籲中國停止類似破壞區域和平穩定作法，以免引起兩岸人民反感；持續秉持堅定執法立場，嚴密監控中國公務船動態，超前部署巡防艦艇，遇況立即監控驅離，並公布執法畫面，以捍衛國家主權，安定民心士氣。