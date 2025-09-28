聽新聞
具殺人未遂前科...持刀械榔頭作勢攻擊 警情急開槍制伏他中彈送醫
新竹縣橫山鄉今天中午11點多驚傳男子持刀揮舞事件，一名63歲李姓男子情緒激動，在南坪古道揮舞刀械及榔頭揮舞，作勢攻擊登山客，警方獲報趕抵，喝令李放下武器，但李不就範，還作勢攻擊員警與民眾，警方經勸說、喝止無效後，情急之下開槍將李制伏，隨後將中彈的李送醫急救，目前生命跡象穩定。
據悉，李男是新北市人，也是該轄治安顧慮人口，有殺人未遂前科，今天因不明原因出現在新竹橫山油羅溪南岸的南坪古道一處涼亭，且手持刀械及榔頭不斷辱罵、作勢攻擊，藉此阻擋登山客登山。
警方接獲民眾報案，立刻派員趕抵，多次喝令李男放下手中武器，未料李男情緒激動，不服從員警指示，甚至揮舞手中武器企圖攻擊員警，警方為避免危害擴大，立即依警械使用條例向李男腿部開槍將其制伏。
由於李男左右大腿皆有槍傷，警方立刻與救護人員一同將其送醫搶救，李男在送醫途中雖一度失去生命跡象，但到院後恢復呼吸心跳，目前已轉林口長庚治療。由於李男暫時無法製作筆錄，警方已嘗試聯絡李男家屬，後續將釐清李男的行為與動機，並報請檢方指揮偵辦。
