高雄建商父女身中多刀倒臥車上 女死父重傷相驗結果曝光

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

在高雄經營建設公司的鄭姓父女，今天凌晨留下家書後失聯，警方凌晨0時35分許接獲報案後，掌握鄭男、鄭女手機定位在旗山區中寮一路附近，但趕到現場時，父女倆身中數刀，鄭女明顯死亡，鄭父命危搶救中，檢方今早相驗，鄭女致命傷為前胸兩刀，車上還有數把刀，已採樣化驗。

據了解，鄭男曾為建設公司負責人，鄭女則擔任會計，後來該公司變更負責人為鄭女，公司為小型建商，主要都在林園等郊區推案，以新加坡式小型建案為主，近年公司疑似資金周轉不靈，有包商提告要求支付票款，兩人死因檢警正詢問親人釐清。

高雄市警局今凌晨0時35分許接獲緊急協尋通報，報案人為鄭女胞弟，稱父親帶著姊姊駕車外出並留下家書，他苦打手機都沒下落，拜託員警協助。

苓雅警分局獲報後，經調查手機最後發信位置，掌握鄭男、鄭女最後定位點為旗山區中寮一路附近，隨即轉報旗山警分局派員到場。

警方獲報後，在中寮一路旁的空地找到鄭男車輛，靠近查看時兩人倒臥車內，鄭女明顯死亡，鄭男還有呼吸，緊急送醫搶救，仍未完全脫險，經採證後，車上無明顯打鬥痕跡，但鄭女死因迷離，已採證化驗。

旗山警分局今早報請橋頭地檢署相驗，鄭女生母即鄭男前妻到場，神情哀傷未受訪。

據了解，鄭女身上主要的刀傷在前胸、腹部，致命傷為前胸口的兩刀，車上另有數把刀子，是否為鄭男動手殺女還是鄭女動手，檢警已採證刀柄指紋還原現場釐清，預計在10月2日早上解剖複驗查明死因。

鄭女今天相驗時，母親到場了解原因。記者張議晨／攝影
