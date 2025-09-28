高雄建商父女血案...高大成：父殺女兒少見 跡證和遺書可以查出端倪

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

高雄市旗山警分局今凌晨0時35分許接獲緊急協尋通報，警方獲報後動員找人，於2點55分許在旗山中寮一路找到鄭姓父女，兩人倒臥車上，身上都中刀傷，其中鄭姓女兒傷重不治，鄭父傷重送醫，仍在搶救中。對此，中山附醫法醫科主任高大成說，父親對子女有愛，以往子女殺害父母曾有案例，但為人父殺害子女就少聽到。可以從他女兒的刀傷、胃內有沒有殘留安眠藥，以及再檢視父親所留下的遺書，應可查出真相。

據了解，命案發生在高雄旗山一處偏僻空地，一對建設公司鄭姓父女檔被發現倒臥車內，兩人腹部均有多處刀傷，鄭女當場死亡，鄭父傷重送醫，仍未脫離險境。事後警方在車內找到4把水果刀，且鄭父在案發前曾留下家書。

高大成說，初步看來，車內沒有打鬥痕跡，且一般女性較會留遺書，何以未留，反而是父親留了遺書。而且一般殺人容易，但要自殺，反而會下不了手，鄭男女兒腹部留有刀傷，是否是被父親殺害，是殺之前就先迷昏，還是迷昏之後再殺，都會有跡象可尋。

例如胃內若有安眠藥，且胃內濃度高而血液中才開始，那可能談判不到一下子就殺了，但若是血中濃度高，尿液中也有，有可能是吃了之後睡著了，這時才下手，女兒才沒有反抗。

他說，若女兒是因臨時起義被殺，手可能因為要擋刀而留下傷痕，也就是「防禦創」。若是手上沒有傷，則有可能是先迷昏再殺。而鄭男未死亡，也可查他身上有沒有先試了幾次的猶豫傷痕，也可供佐證。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

中山附醫法醫科主任高大成說，若女兒是臨時起義被殺，手可能因為要擋刀而留下傷痕，也就是「防禦創」。記者黃寅／攝影
