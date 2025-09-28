影／北市中華路餐廳歇業變招待所 警上門8人茫然...驚見毒品、爆裂物
台北市警方日前發現中正區中華路上一處歇業餐廳時常有青少年深夜聚集喧鬧，不時飄散異味，近日持票搜索，當場撞見魏姓男子等8人聚集開趴，現場查獲毒品K他命、土製爆裂物、刀、棍、斧等物，詢後依法送辦。
警方調查，中正二分局泉州街派出所員警獲報，位於中華路上的民宅近期多有青少年深夜聚集吵鬧，經查出入分子複雜、行為鬼祟，多有毒品背景，屋內還不時飄散煙味、異味，經蒐證完備後，9月24日上午集結警力執行搜索。
員警到場發現，24歲魏姓男子等8人徹夜狂歡到天亮，昏睡一片，員警上門仍渾然不覺，警方在現場查獲K他命65公克、土製爆裂物29具、吸毒工具、刀、棍、斧等物，全數帶返偵辦。
據悉，現場原為經營37年的老牌餐廳，兩年前歇業後，24歲魏姓男子今年初以每月6萬元價格承租一整年，2、3月著手裝潢成招待所，隨後經常邀請年輕友人聚集開趴。
警方搜索時，現場8人中，有3人未成年、5人成年，其中包含竹聯幫仁堂分子；8人被帶返調查時，皆否認持有毒品及武器，警詢後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將8人分別移送台北地檢署、台北地方法院少年法庭偵辦，並擴大追查毒品及爆裂物來源。
警方表示，中正二分局本月執行掃毒專案，已掃蕩毒品分裝場5處、查緝毒品案35件42人、毒駕嫌犯8人；呼籲民眾拒絕毒品，珍惜生命，警方將全力打擊毒品犯罪，以維護市民健康與社會安全。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
