疑毒駕肇事！高速衝撞路邊11車 新北男神情恍惚車上還有喪屍煙彈

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

35歲林男昨天下午開車行經新北市新莊時，不明原因衝撞路邊停放的11輛機車、腳踏車，所幸並未造成人員傷亡。警方到場發現林男神情恍惚，車上還有依托咪酯喪屍煙彈，懷疑林男涉及毒駕，詢後依公共危險及毒品罪嫌送辦，檢察官複訊後無保飭回。

新莊警方昨天下午2時許接獲報案，新莊區民安西路有車輛衝撞路邊機車、電動二輪車及腳踏車。警方趕抵現場經查肇事的林男開車行駛於新莊民安西路一帶，車輛不明原因向右偏移，停放在路邊的11輛車宛如保齡球般被撞倒，所幸並未波及路人未造成人員傷亡。

肇事的35歲林男神情恍惚的供稱因精神不濟才會釀禍，但警方搜索車內竟發現依托咪酯煙彈，詢後將林男依毒品、公共危險罪嫌移送法辦，並將依後續尿液檢測結果，釐清是否涉及毒駕公共危險罪，違規部分也將依道路交通管理處罰條例舉發。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市新莊區民安西路昨天有多輛機車及電動二輪車宛如保齡球般被撞倒。記者黃子騰／翻攝
新北市新莊區民安西路昨天有多輛機車及電動二輪車宛如保齡球般被撞倒。記者黃子騰／翻攝
林男疑毒駕精神恍惚，昨天於新北市新莊區民安西路衝撞路邊停放的多輛機車。記者黃子騰／翻攝
林男疑毒駕精神恍惚，昨天於新北市新莊區民安西路衝撞路邊停放的多輛機車。記者黃子騰／翻攝

