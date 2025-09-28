聽新聞
0:00 / 0:00
疑毒駕肇事！高速衝撞路邊11車 新北男神情恍惚車上還有喪屍煙彈
35歲林男昨天下午開車行經新北市新莊時，不明原因衝撞路邊停放的11輛機車、腳踏車，所幸並未造成人員傷亡。警方到場發現林男神情恍惚，車上還有依托咪酯喪屍煙彈，懷疑林男涉及毒駕，詢後依公共危險及毒品罪嫌送辦，檢察官複訊後無保飭回。
新莊警方昨天下午2時許接獲報案，新莊區民安西路有車輛衝撞路邊機車、電動二輪車及腳踏車。警方趕抵現場經查肇事的林男開車行駛於新莊民安西路一帶，車輛不明原因向右偏移，停放在路邊的11輛車宛如保齡球般被撞倒，所幸並未波及路人未造成人員傷亡。
肇事的35歲林男神情恍惚的供稱因精神不濟才會釀禍，但警方搜索車內竟發現依托咪酯煙彈，詢後將林男依毒品、公共危險罪嫌移送法辦，並將依後續尿液檢測結果，釐清是否涉及毒駕公共危險罪，違規部分也將依道路交通管理處罰條例舉發。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言