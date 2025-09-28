電子煙當掩護！喪屍煙彈濫用 上半年飆至近3倍

喪屍煙彈濫用惡化，成為嚴重的社會治安問題。圖／聯合報系資料照片

「喪屍煙彈」濫用激增，衛生福利部統計今年一至六月，用於製造喪屍煙彈的依托咪酯等二級毒品驗尿陽性案件數，累計達一萬四二七九件，是去年全年五七○九件近三倍。今年一至八月，警方查獲毒駕四六○一件，較去年二六一九件也顯著增加；依托咪酯類毒品濫用已成詐騙犯罪外，另一嚴重的社會治安問題。

第一線員警表示，毒品和菸品結合，吸用時就像在抽菸，單靠肉眼難以辨識，除非吸到發生意外或精神恍惚，否則用毒者若無明顯吸食行為，根本無從取締。

製造喪屍煙彈的依托咪酯、美托咪酯、異丙帕酯等類物質，原本用作中樞神經抑制劑或鎮靜劑等醫學上使用，但被毒梟加入電子煙油後成為新興毒品，吸食後除有酥麻放鬆快感，還會出現無法思考、意識不清、無法控制身體、顫抖等副作用，如同活死人。

去年八月，依托咪酯剛被列為三級毒品，九月新北市清水派出所所長劉宗鑫遭吸食喪屍煙彈的女毒蟲撞死；政府發現盛行迅速、毒駕不斷，去年十一月緊急再列為二級毒品，但仍擋不住氾濫速度，不管是毒駕或吸食，今年仍成倍增長。

刑事局針對喪屍煙彈持續採取專案查緝行動，即使全國警方積極查緝，前天新北市輔仁大學前仍有女子疑似施用喪屍煙油後，駕駛白色賓士連續衝撞兩輛公車和六輛機車。

警方指出，喪屍煙彈造成大流行，不是依托咪酯類毒品太厲害，是「電子煙」這個毒品載具太便宜、太方便，讓人可以輕易取得及使用。舉例來說，一顆大麻煙彈約四千元上下，但喪屍煙彈僅千餘元，價格更具競爭力。

電子煙使用上也有「方便」及「掩飾」有利因素，施用海洛因要用針頭注射，安非他命則要用特製吸食器燃燒吸食，這些傳統毒品只要拿出使用工具，一般人就知道在用毒；但用電子煙吸食喪屍煙油，拿起來吸一口就放回褲袋，被人看見也不覺是在用毒。

資深刑警指出，喪屍煙彈的賣家均以通訊軟體或在遊戲聊天室中買賣毒品，警方因無法調閱申登資料，或取得資料時早已喪失偵查時機，難以追查販毒和購毒者身分。

「電子吸食器易取得且非違禁品，變相成另類吸毒選項。」刑警無奈表示，台灣雖禁止電子煙，但仍有很多地下管道可以取得煙彈、煙油，取貨管道隱密且分散，犯罪者取得原料後，會依照自己的習慣調配，技術門檻低，加上多以小量交易方式流通，要溯源這類毒品並不容易。

衛福部主管菸害防制法，雖明文禁止製造、輸入、廣告電子煙，但卻沒對「持有」電子煙規範，造成警方強力查緝，但若民眾僅持有電子煙，未被查獲使用，就無法裁罰。毒梟利用這一漏洞，以電子煙當掩護，販售喪屍煙彈，電子煙本來就在年輕族群流行，搭配喪屍煙彈後，更因價格及使用方式的特性，連傳統毒蟲圈也開始混用。