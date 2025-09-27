獨／賓士男窄路狂飆3連撞 8警一擁而上搜出這些…

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠陳俊智／桃園即時報導

桃園市桃園區宏昌七街與泰昌三街口，今天傍晚有輛白色賓士轎車不明原因突然連續衝撞前方2輛車，造成三車連環撞的重大事故，警消據報到場，發現肇事賓士男神情恍惚疑似毒駕，車內還搜出不少毒品和槍枝，槍毒來源及是否另涉他案正由桃園警方偵辦中。

這起事故發生於今天下午5時30分，強大撞擊聲響震驚了附近住戶，肇事賓士車車頭嚴重毀損，不過駕駛意識尚清醒，疑似僅有擦挫傷，但由於他的神情迷茫、明顯恍神狀況，熱心民眾立即撥打119，消防救護人員抵達後，發現駕駛反應與常人有異，立刻通報警方處理。

桃園警分局中路派出所據報，抵達先對肇事駕駛展開盤查，賓士男一度拒絕配合，當警方要搜索車輛時，他突然失控大吼「毒品藏在水箱裡」，果然在車輛水箱夾層發現疑似毒品，進一步搜查後車廂，又赫然起出槍枝與子彈，立即將現場封鎖並展開調查。

在盤查過程中，賓士車男一度情緒激動，試圖逃跑，為防止他脫逃造成更大危害，現場立即調派增援警力，4、5名員警一擁而上，才將這名平頭駕駛當場壓制在地，將依公共危險、毒品及槍砲彈藥刀械管制條例等罪送辦，正深入追查其持有槍毒的來源、用途，以及是否涉及其他未爆發的刑事案件。

桃園警方表示，此案不僅是交通事故，更涉及公共安全重大疑慮，所幸未造成嚴重人員傷亡。警方將持續追查毒品及槍彈來源，也提醒民眾若發現可疑情況，應立即通報，以維護社區安全。

桃園市桃園區宏昌七街與泰昌三街口，今天傍晚有輛白色賓士轎車不明原因突然連續衝撞前方2輛車，造成三車連環撞的重大事故，警方到場發現駕駛疑似毒駕，另又於車內起出槍毒，將擴大追查。記者陳俊智／攝影
