以為抽電子煙 警上門父母才知兒染毒

台北市東區徐姓富二代，去年從國外留學回國，卻因為結識「傳播妹」女友，在對方影響下使用喪屍煙油，父母在家看到兒子使用電子煙，以為只是跟隨年輕人潮流不以為意，還認為不抽紙菸不會戕害健康，直到警方逮人，才知道兒子竟然當著他們的面用毒，相當震驚。

廿四歲的徐姓男子因父母事業有成，從小被送到國外念書，去年回國後，父母嚴格管教。但徐與友人流連夜生活，與一名傳播妹成情侶，女友有使用喪屍煙油習慣，徐被影響而跟著施用。

徐曾在父母面前使用電子煙，但雙親不知道他在用毒，徐後來還跳過女友，直接向藥頭購買喪屍煙彈。這個月全國警方專案查緝依托咪酯，台北市警方循線逮人，徐的雙親十分詫異兒子涉毒已深。

剛滿十九歲的陳姓女子，因在單親家庭長大，母親為養家得時常外出工作。陳母擔心獨生女生活，從小就請保母看顧，即使陳女長大，陳母出差期間，仍要求女兒到基隆的保母家報到，希望寶貝女兒不要誤入歧途。

陳女卻在基隆結識「乾哥哥」，對方遊說施用電子煙是「流行」，喪屍煙彈也只是調劑品，陳女因涉世未深，不但躲避保母視線使用喪屍煙油，還趁母親出差不在家，讓「乾哥哥」一行人到台北家中，分裝毒品咖啡包及煙油。

警方日前獲報逮人，陳母不敢相信乖巧的女兒竟然使用毒品，淚流滿面；陳女配合警方詢問，「乾哥哥」等人全被台北地檢署聲請羈押獲准，她獲得交保。