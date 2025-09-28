喪屍煙油氾濫 警引進快篩阻毒駕

刑事警察局針對吸食喪屍煙油及毒駕行為，除加大查緝力道外，更緊急引進國外的唾液快篩試劑，三分鐘就能驗出駕駛是否用毒。警方協調交通部增修道路交通管理處罰條例細則，未來一旦試劑呈現陽性，就比照酒駕行為採取人車分離，讓毒駕不再危害無辜民眾。

唾液快篩試劑可驗出是否使用依托咪酯等七種毒品，目前全國僅台北市警中山、大安、萬華、信義分局試用五百份試劑。據已使用過的第一線員警表示，年輕警察比較不能從駕駛的神情舉止判斷是否用毒，但使用快篩試劑後，可以彌補盤查經驗差距，迅速揭露駕駛是否有毒駕嫌疑。

警方指出，過往毒蟲用毒只戕害到自己的健康，一度被戲稱為「沒有被害人的犯罪」，但喪屍煙油問世後，刑事局統計，去年一至十月查獲毒駕一八○三件，釀十死，其中四人死於依托咪酯類毒駕，包括新北市警三重分局厚德派出所警員黃瑋震、土城分局清水派出所所長劉宗鑫執勤殉職；新竹市七十一歲鍾姓老婦騎機車、高雄市九十二歲吳姓老婦步行遭撞死。

刑事局解釋，毒蟲使用針頭注射海洛因，用吸食器燃燒安非他命，傳統毒品不利一邊使用一邊開車；但電子煙搭配喪屍煙彈後，毒蟲可開車兼用毒品，小小一口吸食動作，不用有過多準備，卻對無辜的用路人有莫大危險。

目前警方攔檢嫌疑人涉嫌毒駕，仍以驗尿為主，但檢驗約需二星期才有結果，刑事局擔心這段時間嫌疑人可能繼續用毒駕車，民眾仍置身風險中，因此緊急參考歐美等國外作法，引進唾液快篩試劑。

刑事局說，試辦後，未來只要三分鐘即可測出駕駛人是否施用毒品，警方將續依道交管理處罰條例規定，當場移置保管車輛，讓人車分離並吊扣吊銷駕照，減少毒駕危害無辜民眾。

高雄有員警表示，近年來喪屍煙彈毒駕案例雖不少，但即使犯嫌被查到車中有喪屍煙彈，也未必代表有毒駕，目前仍仰賴尿檢。因檢驗量體大，檢驗機關少，無法於二個月期限舉發，必須確認是毒品，才能採行政罰和刑事違反毒品危害防制條例罪偵辦，這易讓吸食者以為施用喪屍煙彈被抓了也沒事。