21歲女陳屍家中 疑遭母鎖房內長期挨餓

台中21歲陳姓女子昨被發現陳屍住家，檢警相驗發現她嚴重營養不良，且遺體發黑、脫皮，經查其母疑出於「管教」，認為女兒不乖才鎖在房間內。示意圖／AI生成 台中大甲21歲陳姓女子前天陳屍住家臥房，檢警相驗發現死者長期營養不良，非僅1、2天未進食，懷疑詹姓母親將陳女鎖在房內，陳父在家多日無作為，前晚將詹婦聲押獲准，昨再命陳男10萬元交保。檢方昨解剖，檢視死者腸胃殘留物，以判斷是否長期飢餓致死，並採檢體送毒物檢驗以釐清死因。

台中地檢署昨解剖，發現陳女身上無綑綁、凌虐等外傷，但相當消瘦，顯非僅1、2日未進食，而是長期營養不良，加上全身發黑、脫皮，死亡時間可能近1周。

檢警曾懷疑，是否有宗教或其他因素，導致已成年的陳女遭拘禁在房間，但經檢視屋內、房間陳設等，與一般家庭無異，排除與宗教關聯性，陳女陳屍床上，周邊未留下書寫的文字訊息。

檢警不排除，詹婦相對其他父母更強勢、偏執，其長女在外地念書，但認為次女不乖，出於「管教」將她鎖在房內，是否提供三餐或有無互動，因無監視器等證據，仍無法釐清；陳女被關在房內，疑因沒有手機，也無對外聯繫管道，陳屍多日後有異味才被父親破門發現。

檢方複訊時，初判詹婦有故意鎖上房門的行為，認定她涉犯拘禁致死罪嫌聲押；台中地院以詹刻意隱瞞女兒死亡訊息，具串供、滅證之虞，裁定收押禁見。

檢方昨再傳喚陳父，考量陳父在家多日，竟沒發現女兒遭拘禁，雖難斷定他是共犯，但無法完全排除嫌疑，諭知他從證人轉被告，依妨害自由罪嫌命10萬元交保。