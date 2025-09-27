聽新聞
0:00 / 0:00

21歲女陳屍家中 疑遭母鎖房內長期挨餓

聯合報／ 記者曾健祐黑中亮／台中報導

台中21歲陳姓女子昨被發現陳屍住家，檢警相驗發現她嚴重營養不良，且遺體發黑、脫皮，經查其母疑出於「管教」，認為女兒不乖才鎖在房間內。示意圖／AI生成
台中21歲陳姓女子昨被發現陳屍住家，檢警相驗發現她嚴重營養不良，且遺體發黑、脫皮，經查其母疑出於「管教」，認為女兒不乖才鎖在房間內。示意圖／AI生成
台中大甲21歲陳姓女子前天陳屍住家臥房，檢警相驗發現死者長期營養不良，非僅1、2天未進食，懷疑詹姓母親將陳女鎖在房內，陳父在家多日無作為，前晚將詹婦聲押獲准，昨再命陳男10萬元交保。檢方昨解剖，檢視死者腸胃殘留物，以判斷是否長期飢餓致死，並採檢體送毒物檢驗以釐清死因。

台中地檢署昨解剖，發現陳女身上無綑綁、凌虐等外傷，但相當消瘦，顯非僅1、2日未進食，而是長期營養不良，加上全身發黑、脫皮，死亡時間可能近1周。

檢警曾懷疑，是否有宗教或其他因素，導致已成年的陳女遭拘禁在房間，但經檢視屋內、房間陳設等，與一般家庭無異，排除與宗教關聯性，陳女陳屍床上，周邊未留下書寫的文字訊息。

檢警不排除，詹婦相對其他父母更強勢、偏執，其長女在外地念書，但認為次女不乖，出於「管教」將她鎖在房內，是否提供三餐或有無互動，因無監視器等證據，仍無法釐清；陳女被關在房內，疑因沒有手機，也無對外聯繫管道，陳屍多日後有異味才被父親破門發現。

檢方複訊時，初判詹婦有故意鎖上房門的行為，認定她涉犯拘禁致死罪嫌聲押；台中地院以詹刻意隱瞞女兒死亡訊息，具串供、滅證之虞，裁定收押禁見。

檢方昨再傳喚陳父，考量陳父在家多日，竟沒發現女兒遭拘禁，雖難斷定他是共犯，但無法完全排除嫌疑，諭知他從證人轉被告，依妨害自由罪嫌命10萬元交保。

台中市

延伸閱讀

台中21歲女陳屍家中「枯瘦發黑脫皮」 疑虎媽鎖門管教釀悲劇

台中驚傳命案！21歲女「全身脫皮」陳屍家中多日 疑遭父母凌虐致死

電塔雙屍疑經商欠高利貸 新北夫妻躲債旅館一周今陳屍

他砸40萬做陰莖增大術 大字型陳屍手術台「下體仍勃起」

相關新聞

21歲女陳屍家中 疑遭母鎖房內長期挨餓

台中大甲21歲陳姓女子前天陳屍住家臥房，檢警相驗發現死者長期營養不良，非僅1、2天未進食，懷疑詹姓母親將陳女鎖在房內，陳...

台中21歲女疑遭虎媽關到枯瘦發黑脫皮亡 高大成指若有1情況就嚴重了

台中大甲昨傳出21歲陳姓女子疑「虎媽」鎖門管教5天，直到聞到異味，才發現已身亡，遺體駭人乾枯、發黑、脫皮。中山附醫法醫科主任高大成...

影／黑絲女開賓士連撞2公車6機車稱恍神 警一看秒查獲喪屍煙油

新北市新莊中正路接近輔仁大學，上午交通尖峰時段有1輛白色賓士轎車連續衝撞2輛公車和6輛機車，女駕駛向警方供稱精神不濟，但...

家暴累犯！23年前台中驚世媳婦打婆婆關陽台 如今涉虐死21歲女兒

台中大甲區昨傳出21歲陳姓休學生在家中死亡案件，因陳女身材枯瘦，並無外傷，50歲母親詹女訊後，因涉嫌拘禁女兒致死遭羈押後...

全國取締毒駕並引進唾液快篩 3分鐘就知結果

警政署通令各警察機關強力取締毒駕，並引進「唾液毒品快篩」導入交通執法，未來只要3分鐘，就能知道駕駛是否使用毒品。

台中21歲女陳屍家中「枯瘦發黑脫皮」 疑虎媽鎖門管教釀悲劇

台中大甲區21歲陳姓女子昨被發現陳屍住家，檢警相驗發現她嚴重營養不良、身材消瘦，且死亡多日遺體發黑、脫皮，經查其詹姓母親疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。