台中21歲女疑遭虎媽關到枯瘦發黑脫皮亡 高大成指若有1情況就嚴重了

台中大甲昨傳出21歲陳姓女子疑「虎媽」鎖門管教5天，直到聞到異味，才發現已身亡，遺體駭人乾枯、發黑、脫皮。中山附醫法醫科主任高大成分析，很可能因長時間營養不良、脫水所致，所以味道較淡，就像是老和尚圓寂，可從解剖了解禁食多久？若連心臟也萎縮、脫水，那事情就嚴重了。

陳女昨被發現陳屍住家，父母表示關了5天聞到異味才發現報警，檢方查出與陳母疑為管教，把女兒鎖房內，昨聲押陳母獲准。

高大成指出，陳女遺體被發現時，乾枯發黑；若屍臭味不重，可能是因為陳女生前營養不良、脫水，就像是老和尚圓寂，比較沒有異味，推測陳女可能長時間處於營養不良的狀況，至於是陳母囚禁？還是陳女不願吃飯，可以透過追查手機紀錄追查。

死亡5天才有異味被發現？高大成表示，陳女可能營養不良、身體枯瘦、脫水，死亡後身體細菌滋生少，無法有正常蛋白質代謝變化，因此異味不重；至於身體發黑、脫皮，推測是營養不良，導致缺氧變黑，嚴重脫水，因此出現脫皮現象；一般來說，脫水超過1天會脫皮，超過3天沒喝水就可能死亡。

高大成說明，從解剖可了解身體臟器營養不良的程度，一般來說，人體死亡後最快脫水是肝臟，如果肝臟重量從約1400克變成700克，是短期營不良；但是心臟因為長期跳動，死後最後才會萎縮、脫水，如果原來350克，萎縮成150克，是長期營養不良，且超過2周。

高大成認為，陳母應該不致於虐死女兒，可能是軟禁，不讓女兒對外連絡，因此造成女兒憂鬱、現厭食症，最後一直沒有進食、脫水而死亡，建議可從手機分析通聯，釐清疑點。

