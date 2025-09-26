影／黑絲女開賓士連撞2公車6機車稱恍神 警一看秒查獲喪屍煙油

新北市新莊中正路接近輔仁大學，上午交通尖峰時段有1輛白色賓士轎車連續衝撞2輛公車和6輛機車，女駕駛向警方供稱精神不濟，但被發現手裡緊緊抓著1小瓶毒品喪屍煙油，而且她還說原本打算開車去宜蘭。

中正路是台1甲線原本交通就很繁忙，這起車禍造成往三重方向嚴重塞車2個多小時。據了解，自稱服務業的42歲許姓女子駕駛賓士轎車從板橋出發，先送朋友到新莊，上午8時許打算獨自開車再去宜蘭，途中發生車禍。

她在外線車道先追撞前方進站停靠的公車，倒車時又用力過猛，沒查看後方還有另1輛公車準備出站便撞了上去，賓士且偏移衝向路肩再撞翻停車格內6輛機車。公車因受撞擊啟動安全裝置熄火，斜停占用2線車道造成交通中斷，後方嚴重回堵，10時13分先拖吊移置公車開放1線通行，10時25分雙線恢復暢通。

許女則在員警到場時聲稱精神不濟釀成車禍，但被發現她左手緊緊握住1瓶依托咪酯喪屍煙油（12.24公克），接著又在車內搜出1顆煙彈可是沒有電子煙主機。

她略顯恍神但否認吸毒開車、不願交代毒品來源，幸好沒開車上高速公路。警詢後先依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦，採尿送驗結果若呈陽性反應，將再函送公共危險罪嫌並依吸食毒品駕車舉發交通違規。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885