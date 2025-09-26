快訊

鑽漏洞？兩陸客涉網購「偽造台灣駕照」 日本自駕遊遭警方逮捕

獨／台中新光三越氣爆明復業 店長今突遭傳喚涉過失致死80萬交保

年輕流連酒店…7旬前高職主任晚景淒涼 法院判女兒扶養費減免

聽新聞
0:00 / 0:00

影／黑絲女開賓士連撞2公車6機車稱恍神 警一看秒查獲喪屍煙油

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊中正路接近輔仁大學，上午交通尖峰時段有1輛白色賓士轎車連續衝撞2輛公車和6輛機車，女駕駛向警方供稱精神不濟，但被發現手裡緊緊抓著1小瓶毒品喪屍煙油，而且她還說原本打算開車去宜蘭。

中正路是台1甲線原本交通就很繁忙，這起車禍造成往三重方向嚴重塞車2個多小時。據了解，自稱服務業的42歲許姓女子駕駛賓士轎車從板橋出發，先送朋友到新莊，上午8時許打算獨自開車再去宜蘭，途中發生車禍。

她在外線車道先追撞前方進站停靠的公車，倒車時又用力過猛，沒查看後方還有另1輛公車準備出站便撞了上去，賓士且偏移衝向路肩再撞翻停車格內6輛機車。公車因受撞擊啟動安全裝置熄火，斜停占用2線車道造成交通中斷，後方嚴重回堵，10時13分先拖吊移置公車開放1線通行，10時25分雙線恢復暢通。

許女則在員警到場時聲稱精神不濟釀成車禍，但被發現她左手緊緊握住1瓶依托咪酯喪屍煙油（12.24公克），接著又在車內搜出1顆煙彈可是沒有電子煙主機。

她略顯恍神但否認吸毒開車、不願交代毒品來源，幸好沒開車上高速公路。警詢後先依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦，採尿送驗結果若呈陽性反應，將再函送公共危險罪嫌並依吸食毒品駕車舉發交通違規。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市新莊中正路接近輔仁大學，上午交通尖峰時段有1輛白色賓士轎車連續衝撞2輛公車和6輛機車，女駕駛向警方供稱精神不濟，但被發現手裡緊緊抓著1小瓶毒品喪屍煙油，而且她還說原本打算開車去宜蘭。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊中正路接近輔仁大學，上午交通尖峰時段有1輛白色賓士轎車連續衝撞2輛公車和6輛機車，女駕駛向警方供稱精神不濟，但被發現手裡緊緊抓著1小瓶毒品喪屍煙油，而且她還說原本打算開車去宜蘭。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊中正路接近輔仁大學，上午交通尖峰時段有1輛白色賓士轎車連續衝撞2輛公車和6輛機車，女駕駛向警方供稱精神不濟，但被發現手裡緊緊抓著1小瓶毒品喪屍煙油，而且她還說原本打算開車去宜蘭。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊中正路接近輔仁大學，上午交通尖峰時段有1輛白色賓士轎車連續衝撞2輛公車和6輛機車，女駕駛向警方供稱精神不濟，但被發現手裡緊緊抓著1小瓶毒品喪屍煙油，而且她還說原本打算開車去宜蘭。記者林昭彰／翻攝

公車 毒品 賓士 車禍

延伸閱讀

台中男開跑車趴趴走交易毒品 加油站遭警方逮獲

影／又是毒蟲作賊心虛！三重同警網連2晚人見就跑

不造車只賦能！ 字節跳動攜手賓士戰略合作 豆包大模型上車

台灣賓士：將導入25款新車 關稅定案前價格不調整

相關新聞

家暴累犯！23年前台中驚世媳婦打婆婆關陽台 如今涉虐死21歲女兒

台中大甲區昨傳出21歲陳姓休學生在家中死亡案件，因陳女身材枯瘦，並無外傷，50歲母親詹女訊後，因涉嫌拘禁女兒致死遭羈押後...

影／黑絲女開賓士連撞2公車6機車稱恍神 警一看秒查獲喪屍煙油

新北市新莊中正路接近輔仁大學，上午交通尖峰時段有1輛白色賓士轎車連續衝撞2輛公車和6輛機車，女駕駛向警方供稱精神不濟，但...

全國取締毒駕並引進唾液快篩 3分鐘就知結果

警政署通令各警察機關強力取締毒駕，並引進「唾液毒品快篩」導入交通執法，未來只要3分鐘，就能知道駕駛是否使用毒品。

台中21歲女陳屍家中「枯瘦發黑脫皮」 疑虎媽鎖門管教釀悲劇

台中大甲區21歲陳姓女子昨被發現陳屍住家，檢警相驗發現她嚴重營養不良、身材消瘦，且死亡多日遺體發黑、脫皮，經查其詹姓母親疑...

影／又是毒蟲作賊心虛！三重同警網連2晚人見就跑

新北市三重警分局同一組警網連續2天巡邏都遇到有人一看到警察就跑，前天晚上追捕後查獲1男攜帶4種毒品，昨晚查獲1男1女攜帶...

看準社子島偏僻…毒梟貨櫃屋藏毒2公斤 遭市刑大破獲

台北市25歲黃姓男子看準社子島相對市區偏僻，租下鐵皮貨櫃屋藏放2公斤毒品原料、300餘顆毒品哈密瓜錠，及重約8公斤的新興...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。