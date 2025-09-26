工程行暗藏兵工廠 新竹市警查獲多把改造槍械

快訊

中央社／ 新竹市26日電

新竹警察局第三分局今天指出，不肖人士以新竹市某工程行為掩護，從事槍枝改造等行為，經數月偵查跟監蒐證，日前到現場搜索，查獲步槍、霰彈槍等，以及大批子彈，依法送辦。

新竹市警察局第三分局今天發布新聞稿表示，該局偵查隊日前接獲線報，指1名有槍炮彈藥前科的傅姓男子，為幫派分子幹部，涉嫌擁槍自重，警方展開跟監蒐證。

第三分局表示，警方日前見時機成熟，持搜索票前往新竹市某工程行搜索，查獲傅嫌涉嫌持有改造槍械10把，包括M16步槍、MP5衝鋒槍、霰彈槍，及貝瑞塔、金牛座等手槍，也起出各式子彈210顆與大批改造工具。

案經循線溯源，第三分局表示，後來在新竹縣寶山鄉一處民宅內緝獲在逃共犯鄭姓男子，並查扣手槍3把、子彈45顆及空彈殼5枚，全案依涉犯「槍砲彈藥刀械管制條例」罪嫌，移送新竹地檢署偵辦。

新竹 警察 金牛座

