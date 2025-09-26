家暴累犯！23年前台中驚世媳婦打婆婆關陽台 如今涉虐死21歲女兒

台中大甲區昨傳出21歲陳姓休學生在家中死亡案件，因陳女身材枯瘦，並無外傷，50歲母親詹女訊後，因涉嫌拘禁女兒致死遭羈押後，54歲父親也當庭改列被告交保，但詹婦則被日南老家的鄰居起底，詹女慓悍強勢作風，曾毆打婆婆上過新聞，如今又疑因拘禁女兒致死，一點也不意外。

50歲詹姓媽媽老家在大甲日南，鄰居對詹婦的慓悍強勢印象深刻，特別是詹婦結婚前就住進去陳家，成婚後不但不給婆婆吃飯，還因狠踹婆婆的陰部，當年就曾鬧上新聞，23年前還曾因不滿家產分配，將婆婆關在陽台一天一夜，並對其施暴，導致婆婆受傷住院，還曾登上新聞版面，被當地人稱為「驚世媳婦」。

這次見詹婦又把女兒餓死，雖遭檢方依拘禁致死罪嫌，法院裁定羈押禁見，直呼根本是累犯，不意外，但也讓這起家庭悲劇顯得更加複雜和令人痛心。而大甲住家附近鄰居說，平時和陳家人的互動不多，因為他們工作比較晚，都是從後門進出，進出時間也都蠻晚的，也不跟人家講話；不過案件曝光後，鄰居也很驚訝地說，這家人雖然低調，但好像也沒有發生過激烈的爭吵。

據了解，死者陳姓女子身材瘦小，身高大約150公分，先前跟爸媽一起住，還有一個姊姊在住校，但媽不滿她只念到高二就休學，將她反鎖在房間，要她好好反省，還要叫她讀書。

警方透露，媽媽鎖女兒應該好幾個月，印象中可能今年就沒讓她出過門，也沒有給她吃喝；9月21日周日雖敲她房門都沒反應，但媽媽也不管；直到昨天爸爸聞到房內有屍臭味道，才驚覺不對了，破門後，就看到身材枯瘦的次女已經躺在床上沒了氣息，身體還脫皮發黑。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線