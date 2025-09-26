全國取締毒駕並引進唾液快篩 3分鐘就知結果

警政署通令各警察機關強力取締毒駕，並引進「唾液毒品快篩」導入交通執法，未來只要3分鐘，就能知道駕駛是否使用毒品。

刑事警察局5日至26日實施「全國同步加強查緝毒駕及依托咪酯類毒品專案」，統計查獲依托咪酯相關案件1111件、1269人，起獲毒品煙彈3250顆、煙油與粉末52.2公斤，起獲不法所得547萬元。

另全國高密度臨檢、路檢，自本月5日起至12月31日持續執行，至今已查獲毒駕878件，平均每天44件。

過往警方攔查疑似毒駕車輛，沒有設備能立即檢知駕駛人是否施用毒品，僅能以採集犯嫌尿液鑑驗的「事後追溯」方式偵辦，無法機先防制毒駕危害。

刑事局特別參考研議歐、美、澳等先進國家作法，引進「唾液毒品快篩」執法策略，並逐步克服國內檢驗標準及法源依據等疑慮，將唾液快篩試劑檢測導入交通執法機制，待試辦完未來全面執法上路後，只要短短3分鐘即可測出駕駛人是否施用毒品，續依道路交通管理處罰條例第35條相關規定，當場移置保管車輛，即時人車分離並吊扣吊銷駕照，即可立竿見影，大幅減少毒駕持續危害。

刑事局說，目前已有美製試劑500劑，並追加採購5600劑，可同時檢測 鴉片類、甲基安非他命、THC、K他命、依托咪酯、4-MMC、苯二氮平類等7類毒品，準確率達95%–98%；目前試劑在北市4個警分局試辦，等交通部將「唾液毒品快篩」納入「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，將全面上線使用。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885