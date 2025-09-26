台中21歲女陳屍家中「枯瘦發黑脫皮」 疑虎媽鎖門管教釀悲劇

台中21歲陳姓女子昨被發現陳屍住家，檢警相驗發現她嚴重營養不良，且遺體發黑、脫皮，經查其母疑出於「管教」，認為女兒不乖才鎖在房間內。示意圖／AI生成

台中大甲區21歲陳姓女子昨被發現陳屍住家，檢警相驗發現她嚴重營養不良、身材消瘦，且死亡多日遺體發黑、脫皮，經查其詹姓母親疑出於「管教」，認為女兒不乖才鎖在房間內，陳姓父親在家多日無作為，昨先依拘禁致死罪嫌將詹婦聲押獲准，今再依妨害自由命陳男10萬元交保。

警方調查，陳女是家中次女，高中休學，與詹姓母親（50歲）、陳姓父親（54歲）同住大甲區雁門路1棟透天厝，父親在工廠上班，母親詹姓女子是家庭主婦，父親昨聞到房間異味破門，才驚見女兒陳屍床上；父母雖稱近日仍有見到女兒，但附近鄰居稱陳女疑長期遭控制在家。

台中地檢署昨初步相驗、今上午解剖，發現陳女身上並無綑綁、凌虐等可疑外傷，但身型相當消瘦，顯然非僅一兩日沒有進食，而是長期營養不良導致，加上全身發黑、脫皮，死亡時間可能近1周。

由於陳女已成年，卻仍被拘禁在自家房間內，檢警也曾懷疑是否有宗教或其他因素造成，但經檢視屋內、房間陳設等，都與一般家庭無異，排除與宗教有相關聯性，而陳女陳屍床上，周邊也未留下書寫的文字訊息。

檢警不排除，詹婦對孩子相對其他父母更強勢、偏執，其大女兒在外地唸書，但認為二女兒不乖，出於「管教」才將她鎖在房間內，期間母女是否因冷戰毫無互動，或詹有無提供三餐給女兒等，因現場無監視器等明顯證據，一時仍無法釐清。

至於陳女被關在房間內多日，疑也因沒有手機，缺乏對外通聯管道，陳屍多日飄出異味才被父親破門發現。檢方為求謹慎，今解剖同時也會視其腸胃殘留物，以判斷是否長期飢餓致死，並採其檢體送毒物化驗，釐清確切死因。

檢方昨複訊時，初判詹婦有故意鎖上房門的行為，因而認定她涉犯拘禁致死罪嫌將其聲押，台中地院也以詹刻意隱瞞女兒死亡訊息，具串供、滅證之虞，裁定收押禁見。

檢方今上午再傳喚陳的父親到案，考量陳父在家多日，竟沒發現女兒遭拘禁，雖難斷定他是拘禁致死共犯，但也無法完全排除嫌疑，檢察官才諭知他從證人轉被告，依妨害致死罪嫌命他10萬元交保。

