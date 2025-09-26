快訊

急開刀搶命！陸軍北測中心士官遭雲豹甲車撞傷「臟器受損」 軍方發聲

中職／不捨花蓮災情重創 李多慧捐30萬元：台灣就像是我的故鄉

氣爆後停業…中市府核准台中新光三越恢復使用 9月27日正式復業

聽新聞
0:00 / 0:00

台中21歲女陳屍家中「枯瘦發黑脫皮」 疑虎媽鎖門管教釀悲劇

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中21歲陳姓女子昨被發現陳屍住家，檢警相驗發現她嚴重營養不良，且遺體發黑、脫皮，經查其母疑出於「管教」，認為女兒不乖才鎖在房間內。示意圖／AI生成
台中21歲陳姓女子昨被發現陳屍住家，檢警相驗發現她嚴重營養不良，且遺體發黑、脫皮，經查其母疑出於「管教」，認為女兒不乖才鎖在房間內。示意圖／AI生成

台中大甲區21歲陳姓女子昨被發現陳屍住家，檢警相驗發現她嚴重營養不良、身材消瘦，且死亡多日遺體發黑、脫皮，經查其詹姓母親疑出於「管教」，認為女兒不乖才鎖在房間內，陳姓父親在家多日無作為，昨先依拘禁致死罪嫌將詹婦聲押獲准，今再依妨害自由命陳男10萬元交保。

警方調查，陳女是家中次女，高中休學，與詹姓母親（50歲）、陳姓父親（54歲）同住大甲區雁門路1棟透天厝，父親在工廠上班，母親詹姓女子是家庭主婦，父親昨聞到房間異味破門，才驚見女兒陳屍床上；父母雖稱近日仍有見到女兒，但附近鄰居稱陳女疑長期遭控制在家。

台中地檢署昨初步相驗、今上午解剖，發現陳女身上並無綑綁、凌虐等可疑外傷，但身型相當消瘦，顯然非僅一兩日沒有進食，而是長期營養不良導致，加上全身發黑、脫皮，死亡時間可能近1周。

由於陳女已成年，卻仍被拘禁在自家房間內，檢警也曾懷疑是否有宗教或其他因素造成，但經檢視屋內、房間陳設等，都與一般家庭無異，排除與宗教有相關聯性，而陳女陳屍床上，周邊也未留下書寫的文字訊息。

檢警不排除，詹婦對孩子相對其他父母更強勢、偏執，其大女兒在外地唸書，但認為二女兒不乖，出於「管教」才將她鎖在房間內，期間母女是否因冷戰毫無互動，或詹有無提供三餐給女兒等，因現場無監視器等明顯證據，一時仍無法釐清。

至於陳女被關在房間內多日，疑也因沒有手機，缺乏對外通聯管道，陳屍多日飄出異味才被父親破門發現。檢方為求謹慎，今解剖同時也會視其腸胃殘留物，以判斷是否長期飢餓致死，並採其檢體送毒物化驗，釐清確切死因。

檢方昨複訊時，初判詹婦有故意鎖上房門的行為，因而認定她涉犯拘禁致死罪嫌將其聲押，台中地院也以詹刻意隱瞞女兒死亡訊息，具串供、滅證之虞，裁定收押禁見。

檢方今上午再傳喚陳的父親到案，考量陳父在家多日，竟沒發現女兒遭拘禁，雖難斷定他是拘禁致死共犯，但也無法完全排除嫌疑，檢察官才諭知他從證人轉被告，依妨害致死罪嫌命他10萬元交保。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

大甲分局。圖／報系資料照
大甲分局。圖／報系資料照

房間 死亡 家庭主婦 遺體

延伸閱讀

大甲21歲女枯瘦死在家 悍母隱瞞死亡遭收押...爸爸也轉被告10萬交保

台中大甲21歲女枯瘦全身脫皮死在家 母親涉嫌拘禁致死遭收押

台中21歲女「全身脫皮」枯瘦死家中 母涉嫌拘禁致死遭聲押禁見

台中驚傳命案！21歲女「全身脫皮」陳屍家中多日 疑遭父母凌虐致死

相關新聞

台中21歲女陳屍家中「枯瘦發黑脫皮」 疑虎媽鎖門管教釀悲劇

台中大甲區21歲陳姓女子昨被發現陳屍住家，檢警相驗發現她嚴重營養不良、身材消瘦，且死亡多日遺體發黑、脫皮，經查其詹姓母親疑...

影／又是毒蟲作賊心虛！三重同警網連2晚人見就跑

新北市三重警分局同一組警網連續2天巡邏都遇到有人一看到警察就跑，前天晚上追捕後查獲1男攜帶4種毒品，昨晚查獲1男1女攜帶...

看準社子島偏僻…毒梟貨櫃屋藏毒2公斤 遭市刑大破獲

台北市25歲黃姓男子看準社子島相對市區偏僻，租下鐵皮貨櫃屋藏放2公斤毒品原料、300餘顆毒品哈密瓜錠，及重約8公斤的新興...

影／不讓道反推人！他乘代步車搭高捷 與人口角遭推倒重摔怒提告

高雄捷運昨天發生乘客糾紛，廖姓男子因行動不便，乘電動代步輔助車搭車，下車時向站在車門口的男子借過，不料發生口角；廖起身理...

看不順眼...台中KTV外23歲男掏槍擊斃41歲酒客 殺人罪遭聲押

台中市梧棲區25日凌晨爆發槍擊案，23歲吳姓男子在KTV和71歲曾姓老翁疑似酒後衝突，「互看不順眼下」爭執，吳竟持槍朝對...

台中21歲女陳屍家中 「全身脫皮」疑遭母虐致死

台中市廿一歲陳姓女子昨被發現陳屍住家，警方接獲其父親報案，檢視死者瘦小、全身脫皮，研判死亡多時，與父母所稱近日見到女兒不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。