快訊

明年最低工資漲3.18%！月薪2萬9500元 時薪調漲為196元

iPhone 17 Pro「不耐用」頻出現刮傷？蘋果曝真正原因：刮痕可以清除

聽新聞
0:00 / 0:00

影／又是毒蟲作賊心虛！三重同警網連2晚人見就跑

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重警分局同一組警網連續2天巡邏都遇到有人一看到警察就跑，前天晚上追捕後查獲1男攜帶4種毒品，昨晚查獲1男1女攜帶3種毒品，不僅狀況與結局雷同，就連警員追捕嫌犯脫口而出的喝斥用詞也一模一樣。

厚德派出所2輛巡邏機車前天晚上7時許路過非常狹窄的正義北路352巷，前方遠處有1輛機車原本迎面而來，很明顯一看到警察就迴轉調頭逃跑，不顧警方鳴笛追逐，騎向大馬路鑽進車陣中。

但終究還是因為塞車很快被追上，45歲江姓男子被壓制逮捕帶到路旁，口中喊著「我不會跑啦！」立刻被員警酸稱「剛剛跑成這樣，還說不會跑！」隨後他身上被搜出1包海洛因、3包安非他命、1包大麻、1顆喪屍煙彈共9.8公克。警詢後依毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送新北地檢署。

到了昨天晚上10時許，同一組警網巡邏路過文化北路，遇到1男1女徒步違規跨越雙黃線穿越馬路，55歲徐姓女子看到警察靠近，立即轉身拔腿就跑，但很快就被追到，身上搜出1包海洛因、1包安非他命、2顆喪屍煙彈共15.4公克。

56歲陳男則被搜出2支電子煙和4顆喪屍煙彈、2包安非他命共25.1公克。2人警詢後依毒品危害防制條例移送新北地檢署，違規穿越馬路各罰500元。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

厚德派出所2輛巡邏機車前天晚上7時許路過非常狹窄的正義北路352巷，前方遠處有1輛機車原本迎面而來，很明顯一看到警察就迴轉調頭逃跑。後來被追上查獲江姓男子攜帶4種毒品。記者林昭彰／翻攝
厚德派出所2輛巡邏機車前天晚上7時許路過非常狹窄的正義北路352巷，前方遠處有1輛機車原本迎面而來，很明顯一看到警察就迴轉調頭逃跑。後來被追上查獲江姓男子攜帶4種毒品。記者林昭彰／翻攝
昨晚路過三重區文化北路的汽車，車上年輕女子目擊警察逮捕穿短褲、高跟鞋徐女，連忙拿出手機錄影貼網，邊錄影還不斷發出「嗚~嗚~嗚」的驚嘆聲，聽起來很好笑。圖／翻攝Threads
昨晚路過三重區文化北路的汽車，車上年輕女子目擊警察逮捕穿短褲、高跟鞋徐女，連忙拿出手機錄影貼網，邊錄影還不斷發出「嗚~嗚~嗚」的驚嘆聲，聽起來很好笑。圖／翻攝Threads

喪屍煙彈 毒品

延伸閱讀

Flightradar24也驚嘆！強颱樺加沙來襲班機全閃避 僅它強勢穿越「擦過颱風眼」

台中男找人吸毒還開車上摩鐵...台74匝道被查獲20萬喪屍煙彈、k毒

送安非他命、空彈殼向黃國昌「陳情」槍毒氾濫 男子遭判拘40日

毒品據點藏中市早餐店 男涉製售喪屍煙彈起訴

相關新聞

大甲21歲女枯瘦死在家無外傷 疑虎媽認為她不乖...才鎖門「管教」

台中大甲區21歲陳姓女子昨被發現陳屍住家，檢警相驗發現她嚴重營養不良、身材消瘦，且死亡多遺體發黑、脫皮，經查其詹姓母親疑...

影／又是毒蟲作賊心虛！三重同警網連2晚人見就跑

新北市三重警分局同一組警網連續2天巡邏都遇到有人一看到警察就跑，前天晚上追捕後查獲1男攜帶4種毒品，昨晚查獲1男1女攜帶...

看準社子島偏僻…毒梟貨櫃屋藏毒2公斤 遭市刑大破獲

台北市25歲黃姓男子看準社子島相對市區偏僻，租下鐵皮貨櫃屋藏放2公斤毒品原料、300餘顆毒品哈密瓜錠，及重約8公斤的新興...

影／不讓道反推人！他乘代步車搭高捷 與人口角遭推倒重摔怒提告

高雄捷運昨天發生乘客糾紛，廖姓男子因行動不便，乘電動代步輔助車搭車，下車時向站在車門口的男子借過，不料發生口角；廖起身理...

看不順眼...台中KTV外23歲男掏槍擊斃41歲酒客 殺人罪遭聲押

台中市梧棲區25日凌晨爆發槍擊案，23歲吳姓男子在KTV和71歲曾姓老翁疑似酒後衝突，「互看不順眼下」爭執，吳竟持槍朝對...

台中21歲女陳屍家中 「全身脫皮」疑遭母虐致死

台中市廿一歲陳姓女子昨被發現陳屍住家，警方接獲其父親報案，檢視死者瘦小、全身脫皮，研判死亡多時，與父母所稱近日見到女兒不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。