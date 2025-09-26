影／又是毒蟲作賊心虛！三重同警網連2晚人見就跑

新北市三重警分局同一組警網連續2天巡邏都遇到有人一看到警察就跑，前天晚上追捕後查獲1男攜帶4種毒品，昨晚查獲1男1女攜帶3種毒品，不僅狀況與結局雷同，就連警員追捕嫌犯脫口而出的喝斥用詞也一模一樣。

厚德派出所2輛巡邏機車前天晚上7時許路過非常狹窄的正義北路352巷，前方遠處有1輛機車原本迎面而來，很明顯一看到警察就迴轉調頭逃跑，不顧警方鳴笛追逐，騎向大馬路鑽進車陣中。

但終究還是因為塞車很快被追上，45歲江姓男子被壓制逮捕帶到路旁，口中喊著「我不會跑啦！」立刻被員警酸稱「剛剛跑成這樣，還說不會跑！」隨後他身上被搜出1包海洛因、3包安非他命、1包大麻、1顆喪屍煙彈共9.8公克。警詢後依毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送新北地檢署。

到了昨天晚上10時許，同一組警網巡邏路過文化北路，遇到1男1女徒步違規跨越雙黃線穿越馬路，55歲徐姓女子看到警察靠近，立即轉身拔腿就跑，但很快就被追到，身上搜出1包海洛因、1包安非他命、2顆喪屍煙彈共15.4公克。

56歲陳男則被搜出2支電子煙和4顆喪屍煙彈、2包安非他命共25.1公克。2人警詢後依毒品危害防制條例移送新北地檢署，違規穿越馬路各罰500元。