台中男開跑車趴趴走交易毒品 加油站遭警方逮獲

台中市警察局今天宣布破獲毒品案，發現販毒集團在通訊軟體經營暱稱「GTA俠盜獵車手」平台散布販賣毒品廣告訊息，而毒販則開跑車趴趴走交易毒品，在加油時遭警方逮獲。

台中市政府警察局刑事警察大隊說明，偵辦毒品案時，發現販毒集團於通訊軟體經營暱稱「GTA俠盜獵車手」平台，對不特定民眾散布販賣毒品廣告訊息，買賣雙方合意後，即約定地點進行毒品交易。

警方表示，「俠盜獵車手」是紅極一時的動作冒險遊戲，玩家扮演大城市中的罪犯（或想要犯罪的人），玩家會被賦予許多不同的任務，完成這些任務將能夠推動故事的進行，也能在犯罪組織中晉升地位。

全案經警方長期跟監蒐證，並報請台中地方檢察署檢察官指揮偵辦。警方發現陳嫌駕駛酷炫跑車四處趴趴走，與買家進行毒品交易，就像遊戲中的主角穿梭在城市中到處做任務一樣。日前他駕車至加油站加油時，員警見時機成熟，持拘票及搜索票當場逮捕陳嫌。

警方起獲毒品愷他命、毒品咖啡包85包（鑑驗含甲基甲基卡西酮成分）、哈密瓜毒錠（鑑驗含毒品安非他命成分）、依托咪酯（喪屍煙彈）等及販毒所得新台幣6000元等證物，遭警方逮捕歸案。

台中市政府警察局刑事警察大隊大隊長紀延熹提醒，毒品咖啡包經常以精美又新潮的外觀圖案作為包裝，例如哈密瓜毒錠外型為綠色錠片，常以安非他命、愷他命、一粒眠等毒品加以混合，加上哈密瓜等水果風味，各種新興毒品的外包裝及型態愈來愈多變，千萬不要好奇而嘗試，造成不可挽回的遺憾。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885