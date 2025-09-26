看準社子島偏僻...毒梟貨櫃屋藏毒2公斤 遭市刑大破獲

台北市25歲黃姓男子看準社子島相對市區偏僻，租下鐵皮貨櫃屋藏放2公斤毒品原料、300餘顆毒品哈密瓜錠，及重約8公斤的新興毒品咖啡包2400餘包。台北市刑警大隊偵八隊獲報，日前循線逮人，根據估算，這批毒品若流入市面，將可製成數千包毒品咖啡包。

黃嫌原本家住三重，平時販毒為生，數年前搬到台北市士林區後，發現社子島地處偏僻，因此半年前以友人名義租下附近無人的貨櫃鐵皮屋，對外聲稱儲放煙火，實際藏放毒品及分裝設備，當雙北地區的毒蟲有需要時，再伺機拿出毒品販售。

北市刑大偵辦毒品案件，溯源追查發現毒品來源是黃嫌，7月開始連月埋伏蒐證，日前到黃嫌住處、貨櫃屋搜索，起獲毒品後依毒品罪嫌送辦。