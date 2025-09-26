快訊

別回家！今下雨傷亡慘重佛祖街又淹了 搜救人員也不敢貿然前進

批學生請生理假像「衛生棉撲面」 政大講師朱立熙挨轟道歉了

台灣虎航歡慶11歲！全航線511元起 上午10時開搶

看準社子島偏僻…毒梟貨櫃屋藏毒2公斤 遭市刑大破獲

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市25歲黃姓男子看準社子島相對市區偏僻，租下鐵皮貨櫃屋藏放2公斤毒品原料、300餘顆毒品哈密瓜錠，及重約8公斤的新興毒品咖啡包2400餘包。台北市刑警大隊偵八隊獲報，日前循線逮人，根據估算，這批毒品若流入市面，將可製成數千包毒品咖啡包。

黃嫌原本家住三重，平時販毒為生，數年前搬到台北市士林區後，發現社子島地處偏僻，因此半年前以友人名義租下附近無人的貨櫃鐵皮屋，對外聲稱儲放煙火，實際藏放毒品及分裝設備，當雙北地區的毒蟲有需要時，再伺機拿出毒品販售。

北市刑大偵辦毒品案件，溯源追查發現毒品來源是黃嫌，7月開始連月埋伏蒐證，日前到黃嫌住處、貨櫃屋搜索，起獲毒品後依毒品罪嫌送辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

25歲黃姓男子在台北市社子島鐵皮貨櫃屋藏放大量毒品，遭台北市刑大查獲。記者廖炳棋／翻攝
25歲黃姓男子在台北市社子島鐵皮貨櫃屋藏放大量毒品，遭台北市刑大查獲。記者廖炳棋／翻攝
25歲黃姓男子在台北市社子島鐵皮貨櫃屋藏放大量毒品，遭台北市刑大查獲。記者廖炳棋／翻攝
25歲黃姓男子在台北市社子島鐵皮貨櫃屋藏放大量毒品，遭台北市刑大查獲。記者廖炳棋／翻攝
25歲黃姓男子在台北市社子島鐵皮貨櫃屋藏放大量毒品，遭台北市刑大查獲。記者廖炳棋／翻攝
25歲黃姓男子在台北市社子島鐵皮貨櫃屋藏放大量毒品，遭台北市刑大查獲。記者廖炳棋／翻攝

新興毒品 貨櫃

延伸閱讀

狡猾詐團車手與上游接頭交水 警衝汽車旅館逮捕3男1女

猛踩油門衝警…竹科旁警連開10多槍抓槍砲犯 住宅搜索2同夥落網

高雄4歲童吸二手毒煙釀發育遲緩 毒鴛鴦遭判刑9個月

台中警攔車「違法搜索」 法院仍判毒駕男有罪原因曝

相關新聞

看不順眼...台中KTV外23歲男掏槍擊斃41歲酒客 殺人罪遭聲押

台中市梧棲區25日凌晨爆發槍擊案，23歲吳姓男子在KTV和71歲曾姓老翁疑似酒後衝突，「互看不順眼下」爭執，吳竟持槍朝對...

看準社子島偏僻...毒梟貨櫃屋藏毒2公斤 遭市刑大破獲

台北市25歲黃姓男子看準社子島相對市區偏僻，租下鐵皮貨櫃屋藏放2公斤毒品原料、300餘顆毒品哈密瓜錠，及重約8公斤的新興...

影／不讓道反推人！他乘代步車搭高捷 與人口角遭推倒重摔怒提告

高雄捷運昨天發生乘客糾紛，廖姓男子因行動不便，乘電動代步輔助車搭車，下車時向站在車門口的男子借過，不料發生口角；廖起身理...

台中21歲女陳屍家中 「全身脫皮」疑遭母虐致死

台中市廿一歲陳姓女子昨被發現陳屍住家，警方接獲其父親報案，檢視死者瘦小、全身脫皮，研判死亡多時，與父母所稱近日見到女兒不...

台中21歲女「全身脫皮」枯瘦死家中 母涉嫌拘禁致死遭聲押禁見

台中市21歲陳姓女子今被發現陳屍大甲區住家，警方接獲其父親報案，檢視死者瘦小、全身脫皮，研判死亡多時，與父母所稱近日仍見...

獨／宛如軍火庫！黑幫民宅囤10槍200彈 新竹警攻堅驚見M16

新竹一名傅姓幫派幹部涉嫌在市區民宅囤放大批槍械，警方為防範黑幫火拼與暴力案件發生，長期監控鎖定，並於今年6月中旬發動攻堅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。