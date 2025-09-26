聽新聞
影／不讓道反推人！他乘代步車搭高捷 與人口角遭推倒重摔怒提告
高雄捷運昨天發生乘客糾紛，廖姓男子因行動不便，乘電動代步輔助車搭車，下車時向站在車門口的男子借過，不料發生口角；廖起身理論，遭對方推倒，重重摔地，嚇得旁人驚叫。全案由警方依傷害罪嫌查辦。
廖姓男子（35歲）乘代步車，搭北上高雄捷運列車，昨天晚間9時20分許，抵達高雄捷運左營高鐵站，下車時遇穿著橘色衣服的男子擋在門口，他要對方讓路好讓他的代步車可以下車，對方疑不滿態度，雙方在車內起口角。
當列車抵達左營站車門開啟時，廖姓男子起身與對方理論，對方動手推廖男一把，廖男應聲重重摔倒，令其他乘客大吃一驚。後來旁人扶起廖男，協助將電動代步車推出車廂，列車繼續往北行駛。廖男報警，稱對方動手打他，他臉部挫傷，要告對方傷害。
警方調閱相關監錄系統，查出橘衣男後來自楠梓科技園區站下車，將查明身分，通知他到案說明。警方也呼籲，民眾保持理性，對於暴力行為將依法嚴辦到底，不容許任何違法脫序行為發生。
