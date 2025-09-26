快訊

別回家！今下雨傷亡慘重佛祖街又淹了 搜救人員也不敢貿然前進

批學生請生理假像「衛生棉撲面」 政大講師朱立熙挨轟道歉了

台灣虎航歡慶11歲！全航線511元起 上午10時開搶

聽新聞
0:00 / 0:00

影／不讓道反推人！他乘代步車搭高捷 與人口角遭推倒重摔怒提告

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄捷運昨天發生乘客糾紛，廖姓男子因行動不便，乘電動代步輔助車搭車，下車時向站在車門口的男子借過，不料發生口角；廖起身理論，遭對方推倒，重重摔地，嚇得旁人驚叫。全案由警方依傷害罪嫌查辦。

廖姓男子（35歲）乘代步車，搭北上高雄捷運列車，昨天晚間9時20分許，抵達高雄捷運左營高鐵站，下車時遇穿著橘色衣服的男子擋在門口，他要對方讓路好讓他的代步車可以下車，對方疑不滿態度，雙方在車內起口角。

當列車抵達左營站車門開啟時，廖姓男子起身與對方理論，對方動手推廖男一把，廖男應聲重重摔倒，令其他乘客大吃一驚。後來旁人扶起廖男，協助將電動代步車推出車廂，列車繼續往北行駛。廖男報警，稱對方動手打他，他臉部挫傷，要告對方傷害。

警方調閱相關監錄系統，查出橘衣男後來自楠梓科技園區站下車，將查明身分，通知他到案說明。警方也呼籲，民眾保持理性，對於暴力行為將依法嚴辦到底，不容許任何違法脫序行為發生。

高雄捷運乘客糾紛，男子乘代步車起身與站門口乘客推倒，重摔倒地。圖／社會事新聞影音
高雄捷運乘客糾紛，男子乘代步車起身與站門口乘客推倒，重摔倒地。圖／社會事新聞影音

高雄捷運 電動

延伸閱讀

亞尼克×高捷蜜柑站長「元氣蜜柑生乳捲」登場！還有滿滿蜜柑週邊

南北發展不均…高雄捷運遭中央砍補助103億 無奈發聲了

中職／張育成、范國宸重砲連擊 悍將獵龍中止2連敗

孫鵬甩爆料赴「角頭」慶功宴　曝心聲：該出手就會出手

相關新聞

看不順眼...台中KTV外23歲男掏槍擊斃41歲酒客 殺人罪遭聲押

台中市梧棲區25日凌晨爆發槍擊案，23歲吳姓男子在KTV和71歲曾姓老翁疑似酒後衝突，「互看不順眼下」爭執，吳竟持槍朝對...

看準社子島偏僻…毒梟貨櫃屋藏毒2公斤 遭市刑大破獲

台北市25歲黃姓男子看準社子島相對市區偏僻，租下鐵皮貨櫃屋藏放2公斤毒品原料、300餘顆毒品哈密瓜錠，及重約8公斤的新興...

影／不讓道反推人！他乘代步車搭高捷 與人口角遭推倒重摔怒提告

高雄捷運昨天發生乘客糾紛，廖姓男子因行動不便，乘電動代步輔助車搭車，下車時向站在車門口的男子借過，不料發生口角；廖起身理...

台中21歲女陳屍家中 「全身脫皮」疑遭母虐致死

台中市廿一歲陳姓女子昨被發現陳屍住家，警方接獲其父親報案，檢視死者瘦小、全身脫皮，研判死亡多時，與父母所稱近日見到女兒不...

台中21歲女「全身脫皮」枯瘦死家中 母涉嫌拘禁致死遭聲押禁見

台中市21歲陳姓女子今被發現陳屍大甲區住家，警方接獲其父親報案，檢視死者瘦小、全身脫皮，研判死亡多時，與父母所稱近日仍見...

獨／宛如軍火庫！黑幫民宅囤10槍200彈 新竹警攻堅驚見M16

新竹一名傅姓幫派幹部涉嫌在市區民宅囤放大批槍械，警方為防範黑幫火拼與暴力案件發生，長期監控鎖定，並於今年6月中旬發動攻堅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。