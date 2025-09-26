台中23歲男KTV口角...掏槍擊斃71歲翁 殺人罪遭聲押

台中市梧棲區25日凌晨爆發槍擊案，23歲吳姓男子在KTV和71歲曾姓老翁疑似酒後衝突，「互看不順眼下」爭執，吳竟持槍朝對方胸口轟了1槍，曾翁傷重送醫仍死亡。吳行凶後一度逃逸，直至同日中午才向警方投案，台中地檢署漏夜複訊後，今依殺人罪嫌向法院聲請羈押。

清水分局初步調查，曾翁、吳男彼此不認識，當時疑似在KTV外因「互看不順眼」才起衝突，2人酒後口角、肢體衝突，吳男情緒激動掏出隨身的1把手槍，直接朝曾胸口開了1槍，造成曾重傷、鮮血直流，緊急送醫仍死亡。

警方指出，吳男開槍後立即駕車逃離現場，經封鎖現場展開追捕，吳最終於25日上午11點多，在律師陪同主動向警方投案。