聽新聞
0:00 / 0:00
台中21歲女陳屍家中 「全身脫皮」疑遭母虐致死
台中市廿一歲陳姓女子昨被發現陳屍住家，警方接獲其父親報案，檢視死者瘦小、全身脫皮，研判死亡多時，與父母所稱近日見到女兒不符，且有鄰居稱陳女疑長期被控制在家，經查懷疑遭母親虐待，將陳母移送，檢方以拘禁致死罪聲押禁見，今解剖遺體釐清死因。
警方調查，陳姓女子是次女，高中休學，與父母同住台中大甲區雁門路一棟透天厝，五十四歲父親在工廠上班，五十歲母親詹姓女子是家庭主婦；陳父昨上午九時許赴大甲派出所報案，指次女在家中臥房死亡。
鑑識人員現場勘查發現陳女躺床鋪棉被，身形矮小枯瘦，全身脫皮，研判死亡至少一周，但父母稱近日仍見到女兒，且有鄰居稱陳女疑長期遭控制在家，生活狀況堪憂。
警方懷疑陳女遭虐待，報台中地檢署指揮，帶回父母調查，初步認定陳母涉有重嫌，詢後移送。檢方昨相驗無法確認死因，預計今解剖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言