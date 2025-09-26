聽新聞
錄音帶曝光警刑求逼供 成呂案獲准再審關鍵

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

呂金鎧（前右二）能獲判無罪，律師羅秉成（右一）、葉建廷（前左一）和台灣冤獄平反協會出力甚多。記者王宏舜／攝影
呂金鎧（前右二）能獲判無罪，律師羅秉成（右一）、葉建廷（前左一）和台灣冤獄平反協會出力甚多。記者王宏舜／攝影

呂金鎧捲入姦殺案，台灣高等法院上月十八日傳死囚陳錫卿作證，陳表示呂未涉案，遭警方刑求才這樣說，當庭向呂道歉三次。呂昨說「太慢了」，他失去的是最青春的時代，現已六十五歲，是很悲哀的事，外人無法體會，如陳遭槍決，也沒辦法替他作證了。

高檢署表示，收到判決再研議是否上訴。呂金鎧律師團表示，呂第四度聲請再審時，檢察官未抗告，希望這回檢方不要再上訴，讓案子早日確定，確定後將協助聲請刑事補償，以最高的一日五千元計算。

監察院發現一卷「未曾勘驗也沒有製作筆錄的檢察官訊問錄音帶」，錄音中呂向檢察官主張受刑求而做不實自白，不明人士語帶威脅說「檢座怎麼問你就怎麼答」、「你如果要這樣」，證明刑求存在，成獲准再審關鍵。

呂現從事營造工作，昨從花蓮玉里到台北聽判，他說，一九九三年司法沒像現在進步，感謝法院願相信他清白，他才能告訴天上父母「兒子真的沒有錯，可以放心做天使」，現在只想平淡過生活。

呂三度聲請再審失利，檢察總長提非常上訴被最高法院駁回，向憲法法庭聲請法規範憲法審查也以「八票對七票」不獲受理。律師葉建廷說，「不精確科學檢驗」、「共同被告自白與刑求自白」形成禁錮呂枷鎖，若非親身經歷，很難想像為什麼要被同案被告自白、警察刑求自白牽制卅二年？

律師羅秉成說，呂可能是平反冤案服刑最久，這是呂「贏不了的戰爭」、「輸不起的戰爭」，曾被判死刑無期徒刑，廿年徒刑是「妥協性判決」，在監時母親過世，出監後三天父親離世，一輩子遺憾，因刑求逼供、ＤＮＡ鑑定錯誤，讓法院輕忽不在場證明而一錯再錯。台灣冤獄平反協會執行長羅士翔說，再審規定「同一原因不得再聲請」，錄音帶至為重要。

律師 檢察官 憲法法庭 呂金鎧 死囚 死刑 無期徒刑 最高法院

