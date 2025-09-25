台中21歲女「全身脫皮」枯瘦死家中 母涉嫌拘禁致死遭聲押禁見
台中市21歲陳姓女子今被發現陳屍大甲區住家，警方接獲其父親報案，檢視死者瘦小、全身脫皮，研判死亡多時，與父母所稱近日仍見到女兒不符，且有鄰居稱陳女疑長期被控制在家，經查懷疑遭母親虐待；檢方今晚複訊後，依拘禁致人於死罪對詹女向法院聲請羈押禁見。
中檢指出，今下午獲報大甲區陳姓女子（21歲）在家中死亡案，指派婦幼保護專組主任檢察官黃嘉生、檢察官何昌翰組成專案小組，指揮大甲分局至現場蒐證調查、保全證據，與法醫相驗死者遺體，預定明上午解剖。
中檢說，經檢察官指揮警方採集案關跡證、訊問證人並命具結後，認定陳女的詹姓母親（50歲），涉犯刑法第302條第2項前段拘禁致死罪之嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪。
檢方認為，詹女有相當理由認有逃亡、湮滅證據及勾串證人之虞，為確保後續偵查、審判程序，認有羈押之必要， 訊後當庭逮捕並向台中地院聲請羈押禁見。
警方調查，陳姓女子是次女，高中休學，與父母同住台中大甲區雁門路1棟透天厝，父親在工廠上班，母親詹姓女子是家庭主婦。
鑑識人員現場勘查，發現陳女躺在床鋪棉被上，明顯死亡多時，身形矮小枯瘦，全身脫皮，研判死亡時間至少1周，但父母稱近日仍見到女兒，警方認為與遺體狀況明顯不符，且有鄰居稱陳女疑長期遭控制在家，生活狀況堪憂。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言