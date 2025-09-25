台中21歲女「全身脫皮」枯瘦死家中 母涉嫌拘禁致死遭聲押禁見

台中市21歲陳姓女子今被發現陳屍大甲區住家，警方接獲其父親報案，檢視死者瘦小、全身脫皮，研判死亡多時，與父母所稱近日仍見到女兒不符，且有鄰居稱陳女疑長期被控制在家，經查懷疑遭母親虐待；檢方今晚複訊後，依拘禁致人於死罪對詹女向法院聲請羈押禁見。

中檢指出，今下午獲報大甲區陳姓女子（21歲）在家中死亡案，指派婦幼保護專組主任檢察官黃嘉生、檢察官何昌翰組成專案小組，指揮大甲分局至現場蒐證調查、保全證據，與法醫相驗死者遺體，預定明上午解剖。

中檢說，經檢察官指揮警方採集案關跡證、訊問證人並命具結後，認定陳女的詹姓母親（50歲），涉犯刑法第302條第2項前段拘禁致死罪之嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪。

檢方認為，詹女有相當理由認有逃亡、湮滅證據及勾串證人之虞，為確保後續偵查、審判程序，認有羈押之必要， 訊後當庭逮捕並向台中地院聲請羈押禁見。

警方調查，陳姓女子是次女，高中休學，與父母同住台中大甲區雁門路1棟透天厝，父親在工廠上班，母親詹姓女子是家庭主婦。

鑑識人員現場勘查，發現陳女躺在床鋪棉被上，明顯死亡多時，身形矮小枯瘦，全身脫皮，研判死亡時間至少1周，但父母稱近日仍見到女兒，警方認為與遺體狀況明顯不符，且有鄰居稱陳女疑長期遭控制在家，生活狀況堪憂。

